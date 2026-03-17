Nusa ha giocato 27 partite in stagione con la maglia del Lipsia con 3 gol e 3 assist. Come possiamo vedere dalla sua heatmap è un esterno sinistro purissimo ed è anche più piccolo di Leao non solo per l'età (20 anni), ma anche per la stazza: il norvegese è alto 180 centimetri. Nusa è un titolare dei tedeschi visto che gioca 70 minuti di media a partita ed è partito dal primo minuto in 23 partite. 8 grandi occasioni create con poco più di un passaggio chiave a partita e 2 tiri di media . Numeri abbastanza bassi per essere un esterno come sono bassi gli XG in generale: quasi 4 . Dribbling riusciti poco più di 2 di media con poco più di 4 tentati per un 51% di riuscita .

Interessanti sicuramenti i numeri sui dribbling: Nusa è un giocatore in grado di saltare l'uomo con facilità dalla fascia sinistra e ne prova anche tanti durante una partita. I dati lo certificano. Ci sono però due cose che fanno storcere il naso: la prima sono gli XG bassi e il numero dei tiri di media bassi. La seconda riguarda il ruolo: Nusa è un esterno purissimo e se il Milan dovesse cedere Leao e continuare con il 3-5-2 dove giocherebbe il norvegese? Avrebbe senso solo se Allegri dovesse cambiare e puntare su un 4-3-3 in futuro, allora potrebbe essere un giocatore sicuramente valido, forse più per il futuro che per l'immediato.