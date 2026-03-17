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Milan, perché Nusa al posto di Leao: dati importanti sui dribbling, ma ci sono due dubbi

Milan, perché Nusa al posto di Leao: dati importanti sui dribbling, ma ci sono due dubbi
Milan, voci sempre più insistenti parlano di una possibile cessione in estate di Leao. Tra i nomi per il futuro dei rossoneri c'è anche Nusa. Ecco i suoi numeri e la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, questa mattina in molti hanno confermato la nostra notizia riportata ieri sui dubbi in dirigenza sul possibile futuro di Leao. Tra questi anche 'La Gazzetta dello Sport': secondo la rosea il portoghese potrebbe essere ceduto per circa 80 milioni di euro e tra i possibili candidati per prenderne il posto a Milanello ci sarebbe il classe 2005 Antonio Nusa al momento in forza al Lipsia. Costa? Secondo il quotidiano circa 35 milioni di euro.

Milan, i dati e i numeri di Nusa

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Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i numeri stagionali del talento norvegese. Ecco i dati grazie all'aiuto di 'Opta'e 'Sofascore'.

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Nusa ha giocato 27 partite in stagione con la maglia del Lipsia con 3 gol e 3 assist. Come possiamo vedere dalla sua heatmap è un esterno sinistro purissimo ed è anche più piccolo di Leao non solo per l'età (20 anni), ma anche per la stazza: il norvegese è alto 180 centimetri. Nusa è un titolare dei tedeschi visto che gioca 70 minuti di media a partita ed è partito dal primo minuto in 23 partite. 8 grandi occasioni create con poco più di un passaggio chiave a partita e 2 tiri di media. Numeri abbastanza bassi per essere un esterno come sono bassi gli XG in generale: quasi 4. Dribbling riusciti poco più di 2 di media con poco più di 4 tentati per un 51% di riuscita.

Interessanti sicuramenti i numeri sui dribbling: Nusa è un giocatore in grado di saltare l'uomo con facilità dalla fascia sinistra e ne prova anche tanti durante una partita. I dati lo certificano. Ci sono però due cose che fanno storcere il naso: la prima sono gli XG bassi e il numero dei tiri di media bassi. La seconda riguarda il ruolo: Nusa è un esterno purissimo e se il Milan dovesse cedere Leao e continuare con il 3-5-2 dove giocherebbe il norvegese? Avrebbe senso solo se Allegri dovesse cambiare e puntare su un 4-3-3 in futuro, allora potrebbe essere un giocatore sicuramente valido, forse più per il futuro che per l'immediato.

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