Calciomercato Milan, Joe Gomez è stato cercato al termine della sessione estiva e potrebbe essere di nuovo un'occasione per il Diavolo. I suoi numeri e come sta andando

Emiliano Guadagnoli Redattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 11:24)

In estate il Milan si è mosso molto: dopo la cessione per circa 40 milioni di Malick Thiaw al Newcastle il Diavolo ha chiuso in poco tempo l'arrivo di Koni De Winter dal Genoa per una ventina di milioni. Il belga è cresciuto tantissimo e ora è uno dei titolari del reparto rossonero. A fine mercato i rossoneri hanno provato anche a chiudere per un difensore esperto come Joe Gomez del Liverpool. Trattativa non andata a buon fine come il Milan che virò sul giovane Odogu.

Come sta andando il difensore inglese? I dati dal sito transfermarkt.it: in Premier League ha giocato 15 partite con 2 assist e il solo 17% di titolarità. In Champions League 4 presenze. In campionato ha giocato solamente 406 minuti e il suo valore di mercato è di circa 15 milioni di euro. Il suo contratto resta in scadenza a giugno 2027 e visto che non sta giocando molto con la squadra di Slot potrebbe diventare un'occasione da sfruttare in estate per il Milan, vedremo.