Calciomercato Milan, Joe Gomez ai saluti col Liverpool: ecco cosa succede

Dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni sul futuro di Joe Gomez, difensore che il Milan ammira dalla scorsa estate. Tra i vari Akanji, Kristensen, Gila e Gatti, era stato fatto anche il nome del difensore del Liverpool. Non è mai stata presentata un'offerta ufficiale per il centrale inglese, ma ci sono stati contatti diretti tra la dirigenza rossonera e l'entourage del giocatore.