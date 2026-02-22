Calciomercato Milan, Joe Gomez ai saluti col Liverpool: ecco cosa succede

Il Milan è in prima fila tra gli ammiratori del difensore classe 1997, alla finestra anche il Bayern Monaco. Il nodo resta legato all'ingaggio: Gomez chiede uno stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione, condizioni che il Diavolo difficilmente vuole spendere per un calciatore con così tanti infortuni alle spalle.
Il rendimento di Joe Gomez—
Joe Gomez sta disputando la sua decima stagione con la maglia del Liverpool. Quest'anno ha giocato soltanto 7 partite da titolare su 19 presenze. Ormai da tempo non è più insostituibile nel sistema dei Reds, ma resta una risorsa utile per le rotazioni.
Nell'annata 2025/2026 è stato fermo per infortunio per oltre tre mesi: prima un trauma al tendine d'Achille, poi un risentimento a una coscia e una contusione al ginocchio. Sempre il problema alla coscia lo aveva tenuto ai box per più di metà della scorsa stagione.
