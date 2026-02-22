Calciomercato Milan, Joe Gomez ai saluti col Liverpool: ecco cosa succede

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, novità dall’Inghilterra su di Joe Gomez: il Diavolo resta alla finestra

Secondo quanto riportato dai media inglesi, Joe Gomez, difensore del Liverpool classe 1997, lascerà il club a fine stagione. Il Milan ci pensa per la prossima sessione di calciomercato
Dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni sul futuro di Joe Gomez, difensore che il Milan ammira dalla scorsa estate. Tra i vari Akanji, Kristensen, Gila e Gatti, era stato fatto anche il nome del difensore del Liverpool. Non è mai stata presentata un'offerta ufficiale per il centrale inglese, ma ci sono stati contatti diretti tra la dirigenza rossonera e l'entourage del giocatore.

Milan, Joe Gomez lascia il Liverpool

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese 'Caught Offside', Joe Gomez lascerà il Liverpool in estate. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e sembrerebbe il momento giusto per separarsi dai Reds. Il club inglese sta cercando di rifondare la propria difesa puntando su profili più giovani.

Il Milan è in prima fila tra gli ammiratori del difensore classe 1997, alla finestra anche il Bayern Monaco. Il nodo resta legato all'ingaggio: Gomez chiede uno stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione, condizioni che il Diavolo difficilmente vuole spendere per un calciatore con così tanti infortuni alle spalle.

Il rendimento di Joe Gomez

Joe Gomez sta disputando la sua decima stagione con la maglia del Liverpool. Quest'anno ha giocato soltanto 7 partite da titolare su 19 presenze. Ormai da tempo non è più insostituibile nel sistema dei Reds, ma resta una risorsa utile per le rotazioni.

Nell'annata 2025/2026 è stato fermo per infortunio per oltre tre mesi: prima un trauma al tendine d'Achille, poi un risentimento a una coscia e una contusione al ginocchio. Sempre il problema alla coscia lo aveva tenuto ai box per più di metà della scorsa stagione.

