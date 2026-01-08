Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Ordine: 'Allegri contrario alla cessione di Thiaw. Si aspetta un difensore, ma ...'
Il giornalista Franco Ordine ha parlato anche del calciomercato del Milan. Rivelazione su Allegri e Thiaw e i possibili piani invernali. L'estratto da 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
Oggi il Milan torna in campo: sfida molto importante contro il Genoa per tenere la corsa dell'Inter, che ieri ha vinto a Parma salendo momentaneamente a + 4 sui rossoneri. Il giornalista Franco Ordine ha parlato proprio della sfide di questa sera riprendendo le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Non solo campo, nel suo pezzo per 'Il Giornale', Ordine ha parlato anche del calciomercato rossonero. Ecco le rivelazioni: "Anche in materia di mercato Max lascia la palla nella metà campo del club in vista dei rinnovi contrattuali". Questo il punto del giornalista su Maignan: "E' vicino al rinnovo addirittura prolungato fino al 2031 a uno stipendio da 5,7 milioni netti l'anno".

Ordine continua: "La spiegazione è semplice: dopo Fullkrug, Allegri si aspetta un difensore, ma dev'essere meglio di De Winter e almeno pari, come valore tecnico, con Tomori e Pavlovic (Max era contrario alla cessione di Thiaw). Piuttosto i complimenti fatti a Loftus Cheek escludono qualche possibilità di cessione".

