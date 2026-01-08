Pianeta Milan
Milan e Maignan: accordo verbale per il rinnovo. Ecco tutti i dettagli

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera continua il suo lavoro anche per il rinnovo del capitano del Diavolo Mike Maignan. Accordo trovato secondo quanto riportato da 'Tuttosport'
Secondo 'Tuttosport' il Milan e Mike Maignan sarebbero sempre più vicini al rinnovo di contratto. Ci sarebbe infatti un accordo verbale tra le parti sui dettagli del possibile nuovo contratto. Secondo il quotidiano sarebbe stato fondamentale il lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri sul giocatore.

Questa secondo 'Tuttosport' la proposta ufficiale del Milan al procuratore del francese Jonathan Kebe: 5.5 milioni di base fissa più bonus e una durata contrattuale più lunga, ovvero cinque anni a fronte dei tre con opzione che era stata formulata a gennaio 2025, prima di ritrattare a ribasso.

Per Maignan fondamentale trovare un ambiente diverso in società, a Milanello con l'arrivo di Allegri e una squadra che tira dritto tutta insieme. Sta vedendo, si legge, una squadra competitiva, in lotta per il vertice della classifica. Inoltre il lavoro del preparatore dei portieri rossoneri Claudio Filippi ha migliorato le prestazioni del francese. Conclude 'Tuttosport': "Adesso ci sarà l’attesa più snervante per i tifosi ovvero quella per la firma e gli annunci ufficiali".

