Maignan, trattativa avanzata per il rinnovo col Milan. Dalla Francia confermano: ecco cosa manca

Conferme dalla Francia: 'Trattative avanzate per il rinnovo di Maignan con il Milan'
Il giornalista del portale francese RMC Sport Fabrice Hawkins conferma: trattative avanzate tra Maignan e il Milan per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2026. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli 

Continua il grande lavoro della dirigenza rossonera in vista delle prossime stagioni: il Milan vuole blindare i big della rosa con rinnovi importanti. Quello più impellente resta Mike Maignan. Il portiere francese è in scadenza di contratto a giugno 2026 e senza accordo potrebbe lasciare il club a fine stagione a parametro zero. Di recente arrivano notizie sempre più positive sulla trattativa tra il francese e il Diavolo. Arrivano conferme anche dalla Francia per quanto riguarda il possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco le novità dal giornalista del portale francese RMC Sport Fabrice Hawkins.

"Mike Maignan è in trattative avanzate per prolungare il suo contratto con il Milan fino al 2031. Non c'è ancora un accordo definitivo. I prossimi giorni saranno cruciali. I rossoneri sono determinati a trattenere il loro capitano".

Vedremo se ci saranno conferme ufficiali nei prossimi giorni. Per il Milan potrebbe essere un passaggio importantissimo per il presente e il futuro del club.

