Il giornalista del portale francese RMC Sport Fabrice Hawkins conferma: trattative avanzate tra Maignan e il Milan per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2026. Ecco i dettagli

Continua il grande lavoro della dirigenza rossonera in vista delle prossime stagioni: il Milan vuole blindare i big della rosa con rinnovi importanti. Quello più impellente resta Mike Maignan. Il portiere francese è in scadenza di contratto a giugno 2026 e senza accordo potrebbe lasciare il club a fine stagione a parametro zero. Di recente arrivano notizie sempre più positive sulla trattativa tra il francese e il Diavolo. Arrivano conferme anche dalla Francia per quanto riguarda il possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco le novità dal giornalista del portale francese RMC Sport Fabrice Hawkins.