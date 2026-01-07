Pianeta Milan
Rinnovo Maignan, Moretto: "Il Milan ha fatto il massimo. Vuole il sì entro pochi giorni"

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato delle ultime novità sul possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco le ultime novità da 'YouTube'
Continuano le voci sul futuro di Mike Maignan: notizie sempre più impellenti parlano di un rinnovo sempre più possibile con il Milan. Il portiere, ricordiamo, è in scadenza di contratto a giugno 2026. Ecco le ultime novità dal giornalista Matteo Moretto sul francese e i rossoneri. Ecco il video completo su 'YouTube'.

"Da quello che so il Milan sta facendo e ha fatto già il massimo. L'offerta è la stessa di febbraio: Maignan diventerebbe il più pagato in rosa con Leao. 5 milioni fissi più bonus. Il Milan è ottimista perché crede di avere fatto il possibile, crede che non ci siano altri club in agguato. Ripeto che non c'è ancora il sì definitivo di Maignan. C'è molto ottimismo in casa Milan, con il club che vuole una risposta il prima possibile. Vuole la risposta e il sì definitivo di Maignan entro qualche giorno".

Fabrizio Romano aggiunge: "Si è parlato tanto del Chelsea. Dalla trattativa saltata in estate, i blues non si sono più fatti vivi".

