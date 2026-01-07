Milan, domani i rossoneri giocheranno contro il Genoa per cercare di mantenere il treno Scudetto che al momento vede Napoli e Inter favorite su tutte. Anche oggi tanto, tanto spazio al mercato del Diavolo: il rinnovo di Leao cambia i piani dei rossoneri? Tomori e Maignan a un passo dalla firma. E per la difesa due giocatori molto interessanti per il futuro. Ecco le notizie più importanti della mattinata di Pianeta Milan del 7 gennaio 2026. PROSSIMA SCHEDA>>>