Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Pellegatti: “Per il rinnovo di Maignan un ostacolo. Coppola? Mi hanno detto che …”

CALCIOMERCATO MILAN

Pellegatti: “Per il rinnovo di Maignan un ostacolo. Coppola? Mi hanno detto che …”

Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Maignan un ostacolo. Coppola dicono ...'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare delle voci sul rinnovo di Maignan e Coppola. Ecco le sue parole su 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le notizie per quanto riguarda il mercato del Milan: i rossoneri lavorano su tantissimi rinnovi e dovrebbero cercare un difensore per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Carlo Pellegatti nel suo video su 'YouTube' parte prima parlando del calciomercato del Milan e delle voci sul difensore del Brighton Coppola: "Sul mercato di gennaio in questo momento non c'è nulla, né sul difensore, né sulle cessioni. Ieri sera non mi hanno detto che l'idea Coppola non fa impazzire, vi posso dire che al momento anche lui è lontano". Arriva quindi una smentita sull'ex giocatore del Verona.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, calciomercato a parametro zero 'caldo': possibile un ritorno che sarebbe clamoroso>>>

Il giornalista, poi, ha parlato anche del possibile rinnovo di Mike Maignan, portiere rossonero che resta in scadenza a giugno di quest'anno: "Per Maignan 5,5 milioni più bonus. C'è ancora qualche ostacolo. L'incontro sarà decisivo, non tanto per capire le richieste del giocatore, ma le commissioni dell'agente. Questo è quello che teme la dirigenza rossonera, eventuali sorprese dalle commissioni. Se saranno accettate dal Milan si andrà avanti".

Leggi anche
Milan, calciomercato a parametro zero ‘caldo’: possibile un ritorno che sarebbe...
Tanti rinnovi nel mirino del Milan. Presto incontro anche per il futuro di Modric

© RIPRODUZIONE RISERVATA