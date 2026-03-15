Calciomercato Milan , mancano ancora partite importanti al termine della stagione, ma già si fanno tanti nomi per il possibile futuro del club rossonero. La dirigenza del Diavolo dovrebbe puntare molto sul prossimo attaccante . Si fanno tantissimi nomi e tante ipotesi in vista dell'estate e tra queste c'è anche Nico Jackson . L'attaccante è in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco , ma almeno di clamorose sorprese dovrebbe tornare a fine stagione al Chelsea.

Calciomercato Milan, ecco perché puntare su Jackson

Per il Milan potrebbe essere un'occasione importante: il club inglese potrebbe essere aperto alla cessione dell'attaccante, magari ancora una volta in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Diavolo potrebbe fiutare il colpo. Jackson è un giocatore sicuramente interessante e ancora futuribile (classe 2001). In Bundesliga ha giocato 17 partite con 4 gol e un assist, ma davanti ha un mostro sacro come Kane. 3 gol e 2 assist in 7 partite in Champions League e in totale 7 reti in 25 presenze con la maglia tedesca. Con il Chelsea 30 gol e 12 assist in 81 partite. Un bottino comunque niente male.