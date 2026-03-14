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Allegri e Kean, come andò alla Juventus? I numeri. Ma al Milan le cose potrebbero essere diverse

Allegri e Kean, come andò alla Juventus? I numeri. Ma al Milan le cose potrebbe essere diverse
Milan, Kean potrebbe essere la prima opzione di Allegri per rinforzare l'attacco rossonero in vista della prossima stagione. I numeri e la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, mancano ancora una decina di partite alla fine di questa stagione. La squadra rossonera deve ancora ottenere la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League e spera anche nel sogno Scudetto che al momento dista 7 punti. Nonostante l'anno non sia finito si parla già tantissimo di calciomercato con il Milan che dovrebbe andare alla ricerca di una prima punta importante. Si stanno già facendo moltissimi nomi tra cui anche quello di Moise Kean attaccante della Fiorentina. Secondo il giornalista Matteo Moretto Kean sarebbe stato il primo obiettivo di Allegri già a gennaio e molti fattori lo potrebbero avvicinare al Milan come appunto l'apprezzamento dell'allenatore rossonero e l'amicizia con Rafael Leao.

Milan, i numeri di Allegri con Kean

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Non sarebbe la prima volta per l'accoppiata Kean-Allegri: l'attaccante è stato a disposizione dell'allenatore alla Juventus per quattro stagioni. Prima da giovane nel 2016-17 e nel 2018-19. Poi nel 2021-22 e nel 2022-23 sempre con la maglia bianconera. Noi di Pianeta Milanabbiamo analizzato i numeri dell'accoppiata grazie a 'Opta' e 'Sofascore'.

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Con Massimiliano Allegri Kean ha giocato 123 partite con 22 gol e 1 assist. 34 minuti a partita con un tiro di media e quasi un tocco e mezzo nelle aree avversarie. 11 tocchi per un tiro e una percentuale realizzativa del 16% con un 40% di duelli vinti. Numeri non esaltanti per una prima punta, ma ci sono dei fattori da considerare: nella prima avventura di Kean alla Juventus l'attaccante italiano era ancora giovanissimo e inesperto, mentre nella seconda avventura non era certo una primissima scelta per Allegri. Dal suo passaggio alla Fiorentina ha avuto un miglioramento quasi esponenziale nonostante le difficoltà in questa stagione che sono anche dovute alle difficoltà generali della Viola.

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Se il Milan dovesse chiudere davvero il colpo Kean in attacco (non facile visti i costi) i numeri potrebbero essere molti diversi: l'attaccante entrerebbe in una squadra già rodata con una buona qualità in generale e avrebbe Pulisic e Leao a sostegno. Non male. Con Rafa l'accoppiata potrebbe essere davvero interessante: entrambi fisici, Kean sa giocare benissimo spalle alla porta e potrebbe liberare spazi interni ai tagli di Rafa. E in contropiede? Potrebbero essere devastanti. Non a caso Kean sarebbe il preferito di Allegri: in questo Milan potrebbe fare davvero benissimo.

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