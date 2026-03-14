Con Massimiliano Allegri Kean ha giocato 123 partite con 22 gol e 1 assist. 34 minuti a partita con un tiro di media e quasi un tocco e mezzo nelle aree avversarie. 11 tocchi per un tiro e una percentuale realizzativa del 16% con un 40% di duelli vinti. Numeri non esaltanti per una prima punta, ma ci sono dei fattori da considerare: nella prima avventura di Kean alla Juventus l'attaccante italiano era ancora giovanissimo e inesperto, mentre nella seconda avventura non era certo una primissima scelta per Allegri. Dal suo passaggio alla Fiorentina ha avuto un miglioramento quasi esponenziale nonostante le difficoltà in questa stagione che sono anche dovute alle difficoltà generali della Viola.