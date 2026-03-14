Con Massimiliano Allegri Kean ha giocato 123 partite con 22 gol e 1 assist. 34 minuti a partita con un tiro di media e quasi un tocco e mezzo nelle aree avversarie. 11 tocchi per un tiro e una percentuale realizzativa del 16% con un 40% di duelli vinti. Numeri non esaltanti per una prima punta, ma ci sono dei fattori da considerare: nella prima avventura di Kean alla Juventus l'attaccante italiano era ancora giovanissimo e inesperto, mentre nella seconda avventura non era certo una primissima scelta per Allegri. Dal suo passaggio alla Fiorentina ha avuto un miglioramento quasi esponenziale nonostante le difficoltà in questa stagione che sono anche dovute alle difficoltà generali della Viola.
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Se il Milan dovesse chiudere davvero il colpo Kean in attacco (non facile visti i costi) i numeri potrebbero essere molti diversi: l'attaccante entrerebbe in una squadra già rodata con una buona qualità in generale e avrebbe Pulisic e Leao a sostegno. Non male. Con Rafa l'accoppiata potrebbe essere davvero interessante: entrambi fisici, Kean sa giocare benissimo spalle alla porta e potrebbe liberare spazi interni ai tagli di Rafa. E in contropiede? Potrebbero essere devastanti. Non a caso Kean sarebbe il preferito di Allegri: in questo Milan potrebbe fare davvero benissimo.
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