Come riportato dal sito transfermarkt.it Harder ha giocato 22 partite in Bundesliga con 2 gol e 3 assist. Quello più importante è il dato sulla titolarità: l'attaccante danese è stato titolare solo il 30% delle volte per un totale di 743 minuti in campo quindi meno di 10 partite totali. Sicuramente Harder è un colpo interessante per il futuro perché è un classe 2005, ma visto come sta andando a Lipsia forse non sarebbe stato ancora pronto per un club importante e una maglia pesante come quella del Milan. Il suo valore di mercato oggi sarebbe di circa 24 milioni di euro.