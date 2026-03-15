Fofana: giocatore rivoluzionato da quando è al Milan. Parlano gli assist. Il compito contro la Lazio
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Ricordiamo che il Milan in estate aveva trovato un accordo di massima con lo Sporting a circa 24 milioni di euro più 3 di bonus. Trattativa poi saltata con il Diavolo che ha chiuso per Nkunku. Nonostante le difficoltà il francese ha fatto meglio di Harder: 22 partite, 5 gol e 3 assist in Serie A con una percentuale di titolarità leggermente maggiore (42%) con un valore di mercato di 32 milioni.
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