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Calciomercato Milan, Harder fu a un passo: ecco come sta andando e il confronto con Nkunku

Milan ti ricordi Harder? Ecco come sta andando e quanto sta giocando. Rispetto a Nkunku ...
Calciomercato Milan, in estate i rossoneri sono stati a un passo dal chiudere per l'attaccante Harder dallo Sporting ora al Lipsia. Ecco come sta andando
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

In estate il Milan ha scandagliato molti nomi per rinforzare il proprio attacco. Dopo il colpo Boniface sfumato per i problemi al ginocchio la dirigenza rossonera sembrava a un passo dal giovane Harder dallo Sporting. Anche qui niente da fare. Il danese ha cambiato comunque maglia in estate passando al Lipsia. Ecco come sta andando.

Milan, che fine ha fatto Harder?

Come riportato dal sito transfermarkt.it Harder ha giocato 22 partite in Bundesliga con 2 gol e 3 assist. Quello più importante è il dato sulla titolarità: l'attaccante danese è stato titolare solo il 30% delle volte per un totale di 743 minuti in campo quindi meno di 10 partite totali. Sicuramente Harder è un colpo interessante per il futuro perché è un classe 2005, ma visto come sta andando a Lipsia forse non sarebbe stato ancora pronto per un club importante e una maglia pesante come quella del Milan. Il suo valore di mercato oggi sarebbe di circa 24 milioni di euro.

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Ricordiamo che il Milan in estate aveva trovato un accordo di massima con lo Sporting a circa 24 milioni di euro più 3 di bonus. Trattativa poi saltata con il Diavolo che ha chiuso per Nkunku. Nonostante le difficoltà il francese ha fatto meglio di Harder: 22 partite, 5 gol e 3 assist in Serie A con una percentuale di titolarità leggermente maggiore (42%) con un valore di mercato di 32 milioni.

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