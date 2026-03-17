Fofana: “Posso essere più efficace di così. Mondiali? Prima devo fare bene con il Milan”. E su Allegri …
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Attualmente, il RB Lipsia è quinto in campionato e, nel caso in cui non dovesse qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, il club - proprietà del gruppo 'RedBull', potrebbe venderlo per circa 35 milioni di euro. Cifra sostenibile, con il Milan che tiene d'occhio la situazione del giocatore.
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