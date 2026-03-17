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Calciomercato Milan, idea Nusa se parte Leao: ecco quanto costa il norvegese

Calciomercato Milan, idea Nusa se parte Leao: ecco quanto costa il norvegese
Antonio Nusa, classe 2005, norvegese del RB Lipsia, possibile erede di Rafael Leao nel Milan nel prossimo calciomercato estivo qualora l'attaccante portoghese fosse ceduto al miglior offerente. Ecco la situazione
Daniele Triolo Redattore 

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, al termine della stagione potrebbero separarsi le strade del Milan e di Rafael Leao: per 80 milioni di euro circa il Diavolo potrebbe vendere l'attaccante portoghese in Premier League o in Saudi Pro League nella prossima finestra di calciomercato. Ma per sostituirlo con chi?

La 'rosea' ha fatto il nome di Antonio Nusa, classe 2005, attaccante norvegese del RB Lipsia che i rossoneri seguono sin da quando, giovanissimo, militava il Belgio nel Bruges. In questa stagione, con i 'Tori Rossi', Nusa ha realizzato 3 gol e fornito 3 assist in 27 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania.

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Attualmente, il RB Lipsia è quinto in campionato e, nel caso in cui non dovesse qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, il club - proprietà del gruppo 'RedBull', potrebbe venderlo per circa 35 milioni di euro. Cifra sostenibile, con il Milan che tiene d'occhio la situazione del giocatore.

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