La 'rosea' ha fatto il nome di Antonio Nusa, classe 2005, attaccante norvegese del RB Lipsia che i rossoneri seguono sin da quando, giovanissimo, militava il Belgio nel Bruges. In questa stagione, con i 'Tori Rossi', Nusa ha realizzato 3 gol e fornito 3 assist in 27 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania.