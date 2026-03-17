Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato obiettivi mercato Nusa profilo perfetto per ‘RedBird’: costo, numeri, scadenza e stipendio

CALCIOMERCATO MILAN

Nusa profilo perfetto per ‘RedBird’: costo, numeri, scadenza e stipendio

Nusa profilo perfetto per 'RedBird': costo, numeri, scadenza e stipendio
Calciomercato Milan, secondo 'La Gazzetta dello Sport' Nusa potrebbe essere l'erede di Leao in caso di cessione del portoghese. Costo, stipendio, scadenza e numeri del norvegese
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo la nostra anticipazione sul futuro di Leao, questa mattina sono arrivate conferme su conferme: il portoghese potrebbe lasciare il Milan in estate nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta di calciomercato molto importante. 'La Gazzetta dello Sport' è andata più nel dettaglio parlando di un prezzo che potrebbe aggirarsi sugli 80 milioni di euro. E in caso di cessione del portoghese potrebbe arrivare a Milanello Antonio Nusa, esterno sinistro classe 2005 in forza al Lipsia. 27 partite in stagione con la maglia del club tedesco con 3 gol e 3 assist.

Calciomercato Milan, numeri, costo e stipendio di Nusa

—  

Ma quale è lo stipendio attuale di Nusa? Al momento percepisce 800 mila euro netti. Il contratto è in scadenza nel 2029 e non ci sono clausole rescissorie presenti. Il prezzo lo farà il Lipsia. Secondo la rosea che ha lanciato la notizia questa mattina il costo potrebbe essere di 35 milioni di euro.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: L'intervista integrale di Fofana all'Équipe >>>

Tutte cifre che rientrano perfettamente nei parametri di RedBird così come il profilo generale di Nusa: classe 2005 ancora giovane e in rampo di lancio. Un giocatore che può essere valorizzato dal Milan. Vedremo se il Diavolo ci punterà davvero nel caso in cui dovesse arrivare la cessione di Leao in estate.

Leggi anche
Milan, perché Nusa al posto di Leao: dati importanti sui dribbling, ma ci sono due dubbi
Calciomercato Milan, Harder fu a un passo: ecco come sta andando e il confronto con Nkunku

© RIPRODUZIONE RISERVATA