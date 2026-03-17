Dopo la nostra anticipazione sul futuro di Leao , questa mattina sono arrivate conferme su conferme: il portoghese potrebbe lasciare il Milan in estate nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta di calciomercato molto importante. 'La Gazzetta dello Sport' è andata più nel dettaglio parlando di un prezzo che potrebbe aggirarsi sugli 80 milioni di euro. E in caso di cessione del portoghese potrebbe arrivare a Milanello Antonio Nusa , esterno sinistro classe 2005 in forza al Lipsia. 27 partite in stagione con la maglia del club tedesco con 3 gol e 3 assist.

Calciomercato Milan, numeri, costo e stipendio di Nusa

Ma quale è lo stipendio attuale di Nusa? Al momento percepisce 800 mila euro netti. Il contratto è in scadenza nel 2029 e non ci sono clausole rescissorie presenti. Il prezzo lo farà il Lipsia. Secondo la rosea che ha lanciato la notizia questa mattina il costo potrebbe essere di 35 milioni di euro.