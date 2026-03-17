Milan, Saelemaekers serve tornare al massimo della forma: Athekame ...

Milan, Saelemaekers ha sbagliato molto contro la Lazio giocando male come tutta la squadra. E' in calo. Meglio Athekame quando è entrato. Ecco la nostra analisi
Milan, la sconfitta contro la Lazio continua a portare strascichi in casa rossonera. I tre punti persi all'Olimpico pesano tantissimo nella possibile corsa Scudetto e hanno avuto anche un impatto molto importante sul possibile futuro di Leao. Non solo l'attaccante portoghese (uscito infastidito nel secondo tempo al posto di Fullkrug). Anche Alexis Saelemaekers non è sembrato al meglio con errori importanti non da lui. Il belga sembra in leggero calo da dopo la partita dominante contro il Lecce a San Siro dove però è uscito poco prima della fine per un problema muscolare. Da quel momento è apparso meno brillante, chissacché l'infortunio non lo stia ancora influenzando.
Milan, serve il migliore Saelemaekers. Mentre Athekame ...
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Saelemaekers ha giocato una stagione davvero importante per il Milan diventando un pilastro insostituibile nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Pochi giocatori in Serie A hanno le caratteristiche e le qualità del belga nel poter essere così efficace sia in attacco che in difesa giocando tutte le partite a tutta fascia. E' un giocatore preziosissimo e lo ha capito anche il Milan premiandolo con un rinnovo di contratto fondamentale. Per questo per Allegri è fondamentale riaverlo al massimo della forma in questa fase cruciale della stagione. Per il Milan è troppo importante averlo al meglio: mancano troppo i suoi dribbling e i suoi guizzi in zona offensiva.