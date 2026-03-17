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Saelemaekers serve riaccendere la luce: troppi errori. Con la Lazio Athekame ha …

Milan, Saelemaekers serve tornare al massimo della forma: Athekame ...
Milan, Saelemaekers ha sbagliato molto contro la Lazio giocando male come tutta la squadra. E' in calo. Meglio Athekame quando è entrato. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, la sconfitta contro la Lazio continua a portare strascichi in casa rossonera. I tre punti persi all'Olimpico pesano tantissimo nella possibile corsa Scudetto e hanno avuto anche un impatto molto importante sul possibile futuro di Leao. Non solo l'attaccante portoghese (uscito infastidito nel secondo tempo al posto di Fullkrug). Anche Alexis Saelemaekers non è sembrato al meglio con errori importanti non da lui. Il belga sembra in leggero calo da dopo la partita dominante contro il Lecce a San Siro dove però è uscito poco prima della fine per un problema muscolare. Da quel momento è apparso meno brillante, chissacché l'infortunio non lo stia ancora influenzando.

Milan, serve il migliore Saelemaekers. Mentre Athekame ...

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Saelemaekers ha giocato una stagione davvero importante per il Milan diventando un pilastro insostituibile nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Pochi giocatori in Serie A hanno le caratteristiche e le qualità del belga nel poter essere così efficace sia in attacco che in difesa giocando tutte le partite a tutta fascia. E' un giocatore preziosissimo e lo ha capito anche il Milan premiandolo con un rinnovo di contratto fondamentale. Per questo per Allegri è fondamentale riaverlo al massimo della forma in questa fase cruciale della stagione. Per il Milan è troppo importante averlo al meglio: mancano troppo i suoi dribbling e i suoi guizzi in zona offensiva.

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Chi sta dando segnali importanti è Zachary Athekame che di fatto è stato il più pericoloso del Milan nel secondo tempo. Entrato al posto di Tomori lo svizzero ha mostrato subito voglia e aggressività che è mancata a molti dei suoi compagni. Un peccato quel tocco di mano, ma il gol annullato resta un bellissimo gesto tecnico che conferma ancora quanto l'ex Young Boys abbia un grande tiro, condito con buoni cross e passaggi e un'ottima corsa. Allegri sa che Saelemaekers dovrà riposare avrà una soluzione più che sostenibile.

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