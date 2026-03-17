Dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio di domenica sera, sono tantissimi i temi da affrontare. La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha messo in campo una prestazione a dir poco deludente: un Milan molle, privo di idee, senza grinta e cattiveria. Alcuni di questi argomenti son stati discussi dal giornalista sportivo Andrea Marinozzi sul suo canale YouTube, che però ha voluto soffermarsi sulla prestazione negativa di Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole di Marinozzi su Rafael Leao e la sua uscita dal campo: "Leao è stato molto criticato per la sua uscita polemica ma io non mi sento di criticarlo dopo quanto mostrato al momento della sostituzione. Spesso critichiamo Leao per mancanza di ferocia, mordente: poi quando esce perchè voleva giocare, perché era arrabbiato per palloni che non gli sono stati serviti, lo critichiamo lo stesso? Viene sempre bastonato. Non credo abbia giocato una buona partita, non si è messo in moto: quando c’è stata la possibilità, non è stato servito".