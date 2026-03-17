Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 17 marzo 2026. Non potrebbe essere altrimenti. Ci troviamo in un momento rovente della stagione, con i rossoneri sempre più lontani dalla lotta Scudetto. Ma indaffarati a fare più punti possibili per blindare un posto nella prossima Champions League. Il tutto, in un mare di polemiche tra dichiarazioni palesi e atteggiamenti sbagliati dei suoi interpreti. Vediamo ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
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Top News Milan: Fofana si sfoga sul ruolo, Leao sui social. Via il portoghese? Ecco chi può arrivare
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 17 marzo 2026: Diavolo, sono dolori su due fronti. Youssouf Fofana non gradisce tanto il nuovo ruolo; si va verso la separazione a fine stagione da Rafael Leao
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