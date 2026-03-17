Massimo Orlando sulla prestazione negativa del Milan contro la Lazio: "Ne parliamo da tempo, credo che il Milan stia facendo il possibile, aveva una grande chance ma non ha la squadra per vincere lo Scudetto. Quante altre volte ha vinto in occasioni simili? Stavolta non è andata così. La Lazio ha trovato il gol e poi il Milan non è riuscito ad imbastire nulla. Leao poi è un problema. Ora cammina. Avrà anche fatto nove gol, ma gioca sempre così. Non si può giocare senza centravanti e con due giocatori simili come Leao e Pulisic, che neanche vanno d'accordo. Per me deve tenersi stretto il secondo o terzo posto e basta"