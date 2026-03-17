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Orlando: “Leao un problema, ora cammina. Il Milan deve tenersi stretto il secondo posto”

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In casa Milan c’è sicuramente tanta amarezza per la sconfitta di ieri sera all’Olimpico contro la Lazio di Sarri, è inevitabile: la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha sfornato, forse, una delle prestazioni già brutte...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In casa Milan c'è sicuramente tanta amarezza per la sconfitta di ieri sera all'Olimpico contro la Lazio di Sarri, è inevitabile: la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha sfornato, forse, una delle prestazioni già brutte dell'intera stagione calcistica nel momento più importante. Il risultato? Riaperta la corsa, che sembrava ormai chiusa, alla Champions League. A parlare del match è stato anche l'ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando durante 'Maracanà', trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio. Ecco, di seguito, le sue parole.

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Massimo Orlando sulla prestazione negativa del Milan contro la Lazio: "Ne parliamo da tempo, credo che il Milan stia facendo il possibile, aveva una grande chance ma non ha la squadra per vincere lo Scudetto. Quante altre volte ha vinto in occasioni simili? Stavolta non è andata così. La Lazio ha trovato il gol e poi il Milan non è riuscito ad imbastire nulla. Leao poi è un problema. Ora cammina. Avrà anche fatto nove gol, ma gioca sempre così. Non si può giocare senza centravanti e con due giocatori simili come Leao e Pulisic, che neanche vanno d'accordo. Per me deve tenersi stretto il secondo o terzo posto e basta"

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