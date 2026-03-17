Milan, in questo periodo si parla molto dei problemi in attacco dei rossoneri: sia Leao sia Pulisic stanno facendo fatica in questo 2026 sia per gli infortuni sia per un modulo che non esalta al massimo le qualità e le caratteristiche dei due attaccanti. Rafa sta facendo il massimo per crescere e per imparare il ruolo di prima punta, ma gli manca ancora qualcosa. Lo statunitense non ha ancora segnato nel nuovo anno e non sembra più lui anche a livello di gioco. Manca quella brillantezza della prima parte di stagione. Per questo si va a ripescare i giocatori che hanno lasciato il Milan in estate, come ad esempio Jovic. Un altro attaccante partito è Noah Okafor che ha lasciato i rossoneri per passare al Leeds.