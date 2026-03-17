Okafor in questa stagione con il Leeds ha segnato 4 gol con degli XG che si attestano sui 4.21. 4 gol con 4 tiri in area di rigore e 4 occasioni create. Numeri interessanti quelli di Okafor: lo svizzero ha giocato fino a questo momento 23 partite in Premier League e 26 in totale con il Leeds partendo 12 volte da esterno sinistro e undici volte da prima punta. Il Milan lo ha ceduto per una cifra vicino ai 20 milioni di euro ed è stata una cessione davvero importante per il bilancio rossonero, ma con il senno di poi Okafor avrebbe fatto comodissimo nel 3-5-2 di Allegri. Lo svizzero non è una prima punta fisica, ma è un giocatore che ha il senso del gol nella pelle e che sa trovare la porta quando chiamato in causa. Probabilmente la sua permanenza avrebbe escluso l'arrivo di Nkunku che per il momento non ha ripagato, anzi.
Il tutto poi considerando quanto bene stava facendo Okafor nel 3-5-2 di Allegri in 'preseason'. Erano comunque partite amichevoli ed estive e contavano il giusto, ma lo svizzero aveva dimostrato di avere tutte le caratteristiche per sposarsi molto bene con il calcio di Allegri e per potere giocare da prima punta nel Milan.
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