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Dai segnali estivi ai gol nel Milan di Allegri: Okafor avrebbe fatto davvero comodo

Dai segnali estivi ai gol nel Milan di Allegri: Okafor avrebbe fatto davvero comodo
Il Milan in estate ha ceduto anche Noah Okafor: l'attaccante svizzero sta giocando con continuità al Leeds e sarebbe stato utile per Allegri. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, in questo periodo si parla molto dei problemi in attacco dei rossoneri: sia Leao sia Pulisic stanno facendo fatica in questo 2026 sia per gli infortuni sia per un modulo che non esalta al massimo le qualità e le caratteristiche dei due attaccanti. Rafa sta facendo il massimo per crescere e per imparare il ruolo di prima punta, ma gli manca ancora qualcosa. Lo statunitense non ha ancora segnato nel nuovo anno e non sembra più lui anche a livello di gioco. Manca quella brillantezza della prima parte di stagione. Per questo si va a ripescare i giocatori che hanno lasciato il Milan in estate, come ad esempio Jovic. Un altro attaccante partito è Noah Okafor che ha lasciato i rossoneri per passare al Leeds.

Milan, i numeri da punta di Okafor

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Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare dei dati molto specifici riguardo la stagione dell'attaccante svizzero in Premier League e non solo. Ecco i numeri grazie a 'Opta'e 'Sofascore'.

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Okafor in questa stagione con il Leeds ha segnato 4 gol con degli XG che si attestano sui 4.21. 4 gol con 4 tiri in area di rigore e 4 occasioni create. Numeri interessanti quelli di Okafor: lo svizzero ha giocato fino a questo momento 23 partite in Premier League e 26 in totale con il Leeds partendo 12 volte da esterno sinistro e undici volte da prima punta. Il Milan lo ha ceduto per una cifra vicino ai 20 milioni di euro ed è stata una cessione davvero importante per il bilancio rossonero, ma con il senno di poi Okafor avrebbe fatto comodissimo nel 3-5-2 di Allegri. Lo svizzero non è una prima punta fisica, ma è un giocatore che ha il senso del gol nella pelle e che sa trovare la porta quando chiamato in causa. Probabilmente la sua permanenza avrebbe escluso l'arrivo di Nkunku che per il momento non ha ripagato, anzi.

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Il tutto poi considerando quanto bene stava facendo Okafor nel 3-5-2 di Allegri in 'preseason'. Erano comunque partite amichevoli ed estive e contavano il giusto, ma lo svizzero aveva dimostrato di avere tutte le caratteristiche per sposarsi molto bene con il calcio di Allegri e per potere giocare da prima punta nel Milan.

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