Quello che più importa è come e con chi verrebbe poi sostituito. Leao è un giocatore chiave per il Milan e per fare il salto di qualità servirebbe un giocare altrettanto forte se non più forte. Abbiamo visto in questo campionato come i colpi migliori siano stati Modric e Rabiot due giocatori affermati e dall'esperienza enorme. Anche in attacco servirebbe un profilo del genere: un attaccante top, un big che possa permettere ad Allegri di giocare come vuole in attacco. Si continua con il 3-5-2? Si punti a un bomber importante. Si cambia con il 4-3-3? Serve un esterno sinistro molto forte già ora e non di prospettiva. I giocatori come Karetsas (associato più volte ai rossoneri) sono calciatori dall'immenso talento, ma sarebbero investimenti giusti solo se accompagnati da un giocatore già pronto e affermato. E la cosa più importante: le decisioni vanno prese insieme, con Allegri e Tare in prima linea.