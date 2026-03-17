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Milan, per te il ciclo Leao è finito? Se lo cedi occhio poi a chi compri: basta giocatori …

Milan, se vuoi vendere Leao occhio poi al sostituto: serve un vero big per Allegri
Calciomercato Milan, sono sempre di più le voci su un possibile futuro di Leao lontano dai rossoneri. Il portoghese si può vendere, ma poi occhio alla scelta del sostituto. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo la sconfitta pesante per il campionato contro la Lazio è Leao il giocatore finito sotto il mirino della critica soprattutto per il suo modo di lasciare il campo nel secondo tempo. Sostituito da Allegri, il portoghese non ha preso bene la decisione lamentandosi per i mancati passaggi di Pulisic, uscendo camminando quando il Milan stava perdendo e rifiutando due volte l'abbraccio del suo allenatore. Tutto questo condito da una prestazione non brillante di Rafa. Come abbiamo scritto ieri noi di Pianeta Milan iniziano ad esserci delle discussioni interne riguardo il futuro del numero 10. Discussioni e dubbi confermati praticamente da tutti i quotidiani sportivi italiani usciti nelle edicole.

Calciomercato Milan, vendi Leao? Occhio poi alle scelte successive

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Leao potrebbe essere ceduto in estate in caso di offerte importanti al Milan. Questo è il quadro in questo momento in casa rossonera. Una scelta di calciomercato che potrebbe fare discutere e che farà discutere perché Leao è il centro del Diavolo da tante stagioni ed è fuori da ogni discussione uno dei giocatori più importanti della rosa di Massimiliano Allegri. Servirebbe sicuramente una proposta davvero molto, molto importante per convincere la dirigenza rossonera a separarsi da un giocatore simbolo della squadra. Il punto non è tanto se sia giusto o meno cedere Leao: se il Milan (tutto il Milan dallo staff, alla dirigenza, all'allenatore) è davvero convinto che il ciclo del portoghese a Milanello sia finito, una cessione potrebbe anche essere una scelta condivisibile.

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Quello che più importa è come e con chi verrebbe poi sostituito. Leao è un giocatore chiave per il Milan e per fare il salto di qualità servirebbe un giocare altrettanto forte se non più forte. Abbiamo visto in questo campionato come i colpi migliori siano stati Modric e Rabiot due giocatori affermati e dall'esperienza enorme. Anche in attacco servirebbe un profilo del genere: un attaccante top, un big che possa permettere ad Allegri di giocare come vuole in attacco. Si continua con il 3-5-2? Si punti a un bomber importante. Si cambia con il 4-3-3? Serve un esterno sinistro molto forte già ora e non di prospettiva. I giocatori come Karetsas (associato più volte ai rossoneri) sono calciatori dall'immenso talento, ma sarebbero investimenti giusti solo se accompagnati da un giocatore già pronto e affermato. E la cosa più importante: le decisioni vanno prese insieme, con Allegri e Tare in prima linea.

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