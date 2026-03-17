Inoltre il prezzo di Aké potrebbe essere basso per il valore del calciatore che ha esperienza importante in Inghilterra e in Champions League. L'olandese è un classe '95 ed è in scadenza nel 2027. Il valore di mercato secondo transfermarkt.it sarebbe di circa 15 milioni di euro, ma il Milan potrebbe strappare anche un prezzo più basso. Lo stipendio di Aké è di 5,4 milioni di euro netti, ma potrebbe accontentarsi di meno visto l'età. Vedremo se il Milan ci proverà ancora in estate.
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