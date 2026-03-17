Continuano le voci di calciomercato sul Milan in vista di una campagna estiva che potrebbe essere davvero molto impegnata. La dirigenza del Diavolo dovrà lavorare molto se i rossoneri dovessero qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Al momento la rosa è troppo corta e con poca qualità per giocare tre competizioni. Ecco quindi che oltre ai colpi importanti il Milan potrebbe cercare delle occasioni. E una di queste potrebbe arrivare da Nathan Aké difensore del Manchester City.

Milan, ecco perché puntare su Aké

In Champions League ha giocato solo 4 partite ed è stato titolare solo per il 22% dei casi con soli 193 minuti in campo. In Premier League i minuti salgono a quota con 488 con 14 presenze e una percentuale di titolarità del 13%, ancora meno che in Europa. Un giocatore che è finito nelle retrovia delle gerarchie di Pep Guardiola e che il Milan ha già cercato a gennaio, senza riuscire a portarlo a Milanello. In estate i rossoneri andranno sicuramente alla ricerca di un colpo importante per il reparto (si parla incessantemente di Gila), ma prendere anche un giocatore esperto dal costo basso potrebbe essere molto utile visti i tanti impegni che potrebbero riempire la prossima stagione del Milan.