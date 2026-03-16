PIANETAMILAN partite pagelle milan Milan, ecco perché ti serve Gila: prestazione super in difesa. Un delitto non provarci davvero

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Milan, ecco perché ti serve Gila: prestazione super in difesa. Un delitto non provarci davvero

Lazio-Milan, Mario Gila è stato tra i protagonisti positivi della bella vittoria dei biancocelesti allo Stadio 'Olimpico' di Roma. Le pagelle e l'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Lazio-Milan, Gila: questo serve alla difesa rossonera. Numeri super

Lazio-Milan 1-0, per i rossoneri una sconfitta molto pesante: un punto perso dall'Inter e tre persi dal Como e la Juventus due rivali per la corsa al quarto posto. Insomma un'occasione mancata con l'attacco rossonero che ha fatto poco e nulla per cercare di portare a casa il risultato. Grande merito di Mario Gila autore di una prestazione davvero super. Il difensore è nel mirino del Milan per l'estate e ha lanciato segnali alla dirigenza rossonera. Ecco le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>

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