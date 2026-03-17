Ambrosini: 'Leao centravanti è sprecato, ma gli manca la carica agonistica'

" Io penso che la rabbia che manifesta quando esce deve dimostrarla quando è in campo . Dà sempre quella sensazione che manchi quella carica agonistica". Così Massimo Ambrosini comincia il suo discorso su Rafael Leao , al centro delle polemiche dopo Lazio-Milan per l'episodio avvenuto con Allegri e i compagni al momento del cambio. L'ex centrocampista rossonero, ai microfoni di 'DAZN' ha poi aggiunto: "Però questa rabbia deve manifestarla durante la partita, in un modo o nell’altro. Al 34esimo aveva toccato 4 palloni, di cui uno di testa. La sensazione è che sia per indole che per caratteristiche è un giocatore che devi cercare di tenerlo acceso. Lui di suo si accende poco.

Poi ha concluso la sua analisi: "Da centravanti si prende molte più pause di quanto se ne prenda giocando esterno. Stasera ad esempio Daniel Maldini ha fatto la punta, che sta imparando a fare, facendo un lavoro che Rafa Leao non potrà mai fare in quel modo spalle alla porta. Io oggi non l’avrei cambiato. Il Milan dal 3-5-2 nel secondo tempo è passato al 4-3-3, con Pulisic largo e Leao davanti. E anche lì… Io l’avrei tenuto esterno. Poi 4-2-3-1, e lui è fuori… Da centravanti è sprecato".