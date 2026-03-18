Non c'è riposo per Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, rispettivamente amministratore delegato, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan: per loro il lavoro in vista del calciomercato estivo 2026 è già iniziato. Per rinforzare la squadra a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, infatti, serviranno giocatori di quantità e qualità. Il tutto per disputare al meglio la stagione che, con tutta probabilità, riporterà il Diavolo in Europa dopo un anno di assenza forzata. PROSSIMA SCHEDA