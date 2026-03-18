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Calciomercato Milan, assalto al forte trequartista da 35 milioni: Tare prova a bruciare un top club

Il Milan è alla ricerca, nel calciomercato italiano e internazionale, di calciatori che possano fare al caso della squadra rossonera nella stagione 2026-2027: elementi da Champions League. Il DS Igli Tare ha già pensato ad un nome in tal senso
Daniele Triolo Redattore 

Calciomercato Milan, assalto al forte trequartista da 35 milioni: Tare prova a bruciare un top club

Non c'è riposo per Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, rispettivamente amministratore delegato, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan: per loro il lavoro in vista del calciomercato estivo 2026 è già iniziato. Per rinforzare la squadra a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, infatti, serviranno giocatori di quantità e qualità. Il tutto per disputare al meglio la stagione che, con tutta probabilità, riporterà il Diavolo in Europa dopo un anno di assenza forzata. PROSSIMA SCHEDA

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