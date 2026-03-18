Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso rossonero, in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube', ha parlato del Milan sconfitto dalla Lazio domenica sera allo stadio 'Olimpico' e di quello che verrà nei prossimi giorni

Daniele Triolo Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 09:44)

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha commentato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' - la sconfitta del Diavolo di Massimiliano Allegri (0-1) in casa della Lazio di Maurizio Sarri. "Prestazione e risultato molto deludenti. È stata una partita che ha visto forse per la prima volta tanti uno contro uno. Ne ricordiamo una simile con Koni De Winter contro Rasmus Højilund in Supercoppa Italiana, ma con così tanta frequenza no".