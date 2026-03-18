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Pellegatti: “Milan-Torino di sabato è fondamentale: credo sia ora di tornare al 4-3-3”

Pellegatti: 'Milan-Torino di sabato è fondamentale: credo sia ora di tornare al 4-3-3'
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso rossonero, in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube', ha parlato del Milan sconfitto dalla Lazio domenica sera allo stadio 'Olimpico' e di quello che verrà nei prossimi giorni
Daniele Triolo Redattore 

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha commentato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' - la sconfitta del Diavolo di Massimiliano Allegri (0-1) in casa della Lazio di Maurizio Sarri. "Prestazione e risultato molto deludenti. È stata una partita che ha visto forse per la prima volta tanti uno contro uno. Ne ricordiamo una simile con Koni De Winter contro Rasmus Højilund in Supercoppa Italiana, ma con così tanta frequenza no".

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Pellegatti ha quindi proseguito: "Non ho capito cosa non sia andato in generale nell'organizzazione generale della squadra perché una squadra organizzata ha sempre saputo sopperire ai problemi della scorsa stagione. È un punto doloroso perché pensavamo di aver trovato un'organizzazione per eliminare questi potenziali pericoli che poi sono diventati reali".

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La chiosa del giornalista sportivo con un auspicio per la prossima partita di campionato, quella contro il Torino, a 'San Siro', sabato 21 marzo alle ore 18:00. "Diventa fondamentale la partita di sabato contro il Torino. Io credo che sia venuta l'ora in questa fase di tornare al 4-3-3. Io non devo dare lezioni a Massimiliano Allegri che secondo me non cambierà, ma per me sarebbe un errore non tanto sul piano tattico ma sul piano emotivo per dare una scossa".

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