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La chiosa del giornalista sportivo con un auspicio per la prossima partita di campionato, quella contro il Torino, a 'San Siro', sabato 21 marzo alle ore 18:00. "Diventa fondamentale la partita di sabato contro il Torino. Io credo che sia venuta l'ora in questa fase di tornare al 4-3-3. Io non devo dare lezioni a Massimiliano Allegri che secondo me non cambierà, ma per me sarebbe un errore non tanto sul piano tattico ma sul piano emotivo per dare una scossa".
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