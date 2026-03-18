Antonio Cassano, ex attaccante anche del Milan per 18 mesi tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, in un'intervista a 'Il Giorno', ha sottolineato come per lui Luka Modric sia il miglior giocatore nell'organico del Diavolo di Massimiliano Allegri

Daniele Triolo Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 13:40)

Antonio Cassano, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan per 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012, con 8 gol e 16 assist in 40 presenze e un palmarès in cui annovera uno Scudetto e una Supercoppa Italiana), ha rilasciato un'intervista a 'Il Giorno'. Interpellato sui migliori giocatori delle big del nostro campionato, 'FantAntonio' ha indicato le sue preferenze. Questa volta, probabilmente, Cassano metterà più di qualche persona d'accordo.

"Per l'Inter, Lautaro Martínez - ha esordito Cassano -. Milan? Nessun dubbio, Luka Modric. Per il Napoli, dico Kevin De Bruyne: peccato per l'infortunio. Juventus? Direi Luciano Spalletti, ma se devo scegliere un giocatore allora Gleison Bremer". Chiosa con la Roma, altra squadra in cui l'ex fantasista di Bari vecchia ha giocato: "Paulo Dybala, anche se è a mezzo servizio. E poi aspetto il ritorno di Francesco Totti, ma non deve fare la sagoma".