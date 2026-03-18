Antonio Cassano, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan per 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012, con 8 gol e 16 assist in 40 presenze e un palmarès in cui annovera uno Scudetto e una Supercoppa Italiana), ha rilasciato un'intervista a 'Il Giorno'. Per l'occasione, 'FantAntonio' ha avuto modo di rifilare un'altra bordata a Rafael Leao, attaccante dei rossoneri di Massimiliano Allegri, del quale - come ormai si è abbondantemente capito - è tutt'altro che un estimatore.