Cassano su Leao: 'Giocherebbe nel mio Real? Neanche in allenamento'

Intervistato dai canali social di '1vs1', Antonio Cassano ha parlato anche di Rafael Leao rispondendo ad alcune domande sul talento portoghese del Milan. All'ex attaccante barese è stato chiesto se il numero 10 rossonero avrebbe trovato spazio nelle squadre in cui lui ha giocato nel corso della carriera. Cassano, però, è stato molto netto nella sua risposta: secondo lui Leao non solo avrebbe faticato a giocare, ma in alcune delle sue ex squadre non sarebbe riuscito nemmeno ad allenarsi.