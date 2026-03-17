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Fofana spiega: “In campo amo rischiare. Sbaglio? Non significa che io sia meno forte tecnicamente”

Milan, senti Fofana: 'In campo rischio più degli altri. Se sbaglio ...'
Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana ha parlato del suo modo di giocare nella lunga intervista all'Équipe. Ecco le sue parole
Redazione

Il centrocampista del MilanYoussouf Fofana ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano francese 'L'Équipe'. In particolare, l'ex Monaco ha parlato del suo modo di giocare e della sua mentalità in campo, diversa rispetto ai giocatori medi che 'giocano sul sicuro'. Di seguito le sue parole al giornale transalpino.

Milan, le dichiarazioni di Fofana

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«Prima ero più fatalista. Oggi non la penso più così: bisogna andare a prendersi le cose. Oggi lavoro di più sull’analisi, cerco di capire meglio il gioco. Ascolto di più gli allenatori. Sono diventato più esigente con me stesso. Dato che non riescono a capirmi, non mi inseriscono in una categoria, ma non faccio parte di quei giocatori che hanno bisogno di carezze sulla schiena e sentirsi dire 'bravo'. Ho giocato tantissimo, è questo il vero riconoscimento».

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Fofana ha poi spiegato: «In campo amo rischiare. Oggi nel calcio tutti giocano sul sicuro. Se mi dicono che la mia percentuale di passaggi riusciti non è al livello dei top, rispondo che è perché io rischio di più. Ho sbagliato? Può darsi, ma non significa che tecnicamente io sia meno forte. Non dico di fare cose impossibili, ma non voglio dire 'non ci provo per paura di sbagliare'».

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