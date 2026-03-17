Milan, senti Fofana: 'In campo rischio più degli altri. Se sbaglio ...'

Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano francese 'L'Équipe' . In particolare, l'ex Monaco ha parlato del suo modo di giocare e della sua mentalità in campo , diversa rispetto ai giocatori medi che 'giocano sul sicuro'. Di seguito le sue parole al giornale transalpino.

Milan, le dichiarazioni di Fofana

«Prima ero più fatalista. Oggi non la penso più così: bisogna andare a prendersi le cose. Oggi lavoro di più sull’analisi, cerco di capire meglio il gioco. Ascolto di più gli allenatori. Sono diventato più esigente con me stesso. Dato che non riescono a capirmi, non mi inseriscono in una categoria, ma non faccio parte di quei giocatori che hanno bisogno di carezze sulla schiena e sentirsi dire 'bravo'. Ho giocato tantissimo, è questo il vero riconoscimento».