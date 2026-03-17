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Ravezzani al Milan: “Non puoi andare avanti con Leao”. Poi l’avviso sulla possibile cessione

Ravezzani al Milan: 'Non puoi andare avanti con Leao'. Poi l'avviso sulla possibile cessione
Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato a TMW Radio anche del Milan e del possibile futuro di Rafael Leao con la maglia rossonera. Ecco l'estratto delle sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Normale, è il passo del Milan che fa molto bene con le grandi e meno bene con le medio-piccole. Non credo alla rimonta del Milan non perché non credo che l'Inter possa frenare, ma per il Milan e quanto detto". Queste le parole del giornalista Fabio Ravezzani sulla sconfitta del Milan contro la Lazio. Durante il suo intervento a Maracanà per TMW Radio, Ravezzani ha parlato anche della situazione Leao e del futuro dell'attaccante portoghese. Ecco il suo pensiero.

Milan, Ravezzani sul futuro di Leao

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"E' uno dei giocatori più sostituiti in corsa, da Pioli a Fonseca, passando per Allegri. Credo che Leao sia il giocatore più pagato nella storia del Milan. E' il giocatore più pagato del Milan, ed è un giocatore che dopo aver fatto una partita inguardabile non ha fatto nulla. E in più se ne va fuori dal campo mandando a quel paese l'allenatore. Chiediamoci perché non è mai titolare, se non a corrente alternata, nel Portogallo".

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Ravezzani è sicuro: "Prima esce il Milan da questo equivoco, meglio sarà. Non può andare avanti il Milan con Leao, perché quando si tratta di fare la battaglia, Leao non la fa. Quando lo vendi però, devi stare attento anche a chi compri. Perché non è banale trovare uno più forte di lui".

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