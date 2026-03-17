"Normale, è il passo del Milan che fa molto bene con le grandi e meno bene con le medio-piccole. Non credo alla rimonta del Milan non perché non credo che l'Inter possa frenare, ma per il Milan e quanto detto". Queste le parole del giornalista Fabio Ravezzani sulla sconfitta del Milan contro la Lazio. Durante il suo intervento a Maracanà per TMW Radio, Ravezzani ha parlato anche della situazione Leao e del futuro dell'attaccante portoghese . Ecco il suo pensiero.

Milan, Ravezzani sul futuro di Leao

"E' uno dei giocatori più sostituiti in corsa, da Pioli a Fonseca, passando per Allegri. Credo che Leao sia il giocatore più pagato nella storia del Milan. E' il giocatore più pagato del Milan, ed è un giocatore che dopo aver fatto una partita inguardabile non ha fatto nulla. E in più se ne va fuori dal campo mandando a quel paese l'allenatore. Chiediamoci perché non è mai titolare, se non a corrente alternata, nel Portogallo".