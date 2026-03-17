Milan, senti Pazzini

"Quando sei obbligato a vincere e vedi la possibilità di riaprire il campionato hai più pressione e questo potrebbe aver condizionato il Milan. E' un'occasione sprecata, il Milan è stato troppo passivo, ha concesso troppi contropiedi nel primo tempo. Nel secondo tempo ha provato a fare gol, ma non è riuscito".