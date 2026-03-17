L'ex attaccante Giampaolo Pazzini, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Pressing su Lazio-Milan: le sue parole sul caso Leao-Allegri, ma non solo...
L'ex attaccante del Milan, Giampaolo Pazzini, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Pressing su Lazio-Milan, partita vinta dai biancocelesti grazie ad un gol di Isaksen nel primo tempo. L'ex rossonero ha voluto commentare la prestazione del Milan per poi spostarsi sulla questione Leao-Allegri: Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, senti Pazzini
—
"Quando sei obbligato a vincere e vedi la possibilità di riaprire il campionato hai più pressione e questo potrebbe aver condizionato il Milan. E' un'occasione sprecata, il Milan è stato troppo passivo, ha concesso troppi contropiedi nel primo tempo. Nel secondo tempo ha provato a fare gol, ma non è riuscito".