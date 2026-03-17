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Pazzini: “Lazio? E’ un’occasione sprecata, il Milan è stato troppo passivo”

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L'ex attaccante Giampaolo Pazzini, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Pressing su Lazio-Milan: le sue parole sul caso Leao-Allegri, ma non solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex attaccante del Milan, Giampaolo Pazzini, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Pressing su Lazio-Milan, partita vinta dai biancocelesti grazie ad un gol di Isaksen nel primo tempo. L'ex rossonero ha voluto commentare la prestazione del Milan per poi spostarsi sulla questione Leao-Allegri: Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Pazzini

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"Quando sei obbligato a vincere e vedi la possibilità di riaprire il campionato hai più pressione e questo potrebbe aver condizionato il Milan. E' un'occasione sprecata, il Milan è stato troppo passivo, ha concesso troppi contropiedi nel primo tempo. Nel secondo tempo ha provato a fare gol, ma non è riuscito".

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Sulla questione Allegri-Leao: "Qualcosa Allegri la dirà a Leao. Il mister non voleva altre discussioni. Pulisic? Si vede che non sta bene, ma lo vedi più vivo di Leao. Poi è anche giusto dire che il Milan ha perso contro la Lazio non solo per colpa di Leao, ma perchè ha fatto una brutta partita. Era un'occasione davvero grande e Leao non può avere un atteggiamento così

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