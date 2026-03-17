Milan, parla Bonanni

Con la sconfitta del Milan il campionato può dirsi definitivamente chiuso? "Se ieri il Milan avesse vinto sarebbe arrivato a meno cinque e avrebbe potuto condurre un finale di stagione piu interessante, ma ad oggi invece l'Inter ha una mano e mezzo sullo scudetto. II Milan dovrà puntare a blindare il posto Champions, così come il Napoli, che sta recuperando anche gli infortunati e che ormai si è tirato fuori da quelle sabbie mobili. per il quarto posto invece mi sento di dire che il Como abbia il calendario più comodo verso la fine e che per il momento sul campo stia dimostrando di meritare di più.