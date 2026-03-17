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INTERVISTE

Bonanni sicuro: “II Milan dovrà puntare a blindare il posto Champions”

Bonanni sicuro: “II Milan dovrà puntare a blindare il posto Champions” - immagine 1
L''ex calciatore della Sampdoria Massimo Bonanni ha voluto spendere alcune parole sulla sconfitta del Milan contro la Lazio, ma non solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex calciatore della Sampdoria e tecnico delle giovanili dell'Ostiamare Massimo Bonanni è stato intervistato dai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', per parlare della sconfitta del Milan contro la Lazio di Sarri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Bonanni

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Con la sconfitta del Milan il campionato può dirsi definitivamente chiuso? "Se ieri il Milan avesse vinto sarebbe arrivato a meno cinque e avrebbe potuto condurre un finale di stagione piu interessante, ma ad oggi invece l'Inter ha una mano e mezzo sullo scudetto. II Milan dovrà puntare a blindare il posto Champions, così come il Napoli, che sta recuperando anche gli infortunati e che ormai si è tirato fuori da quelle sabbie mobili. per il quarto posto invece mi sento di dire che il Como abbia il calendario più comodo verso la fine e che per il momento sul campo stia dimostrando di meritare di più.

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Fabregas poi potrà non esser simpaticissimo e ho l'impressione che voglia educare il nostro paese ad un certo tipo di calcio e questo non mi piace molto. Il calcio italiano non sarà un grande spettacolo, ma continuo a pensare che sia per via degli stadi e per la grande quantità di calciatori stranieri".

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