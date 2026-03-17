L''ex calciatore della Sampdoria Massimo Bonanni ha voluto spendere alcune parole sulla sconfitta del Milan contro la Lazio, ma non solo...
L'ex calciatore della Sampdoria e tecnico delle giovanili dell'Ostiamare Massimo Bonanni è stato intervistato dai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', per parlare della sconfitta del Milan contro la Lazio di Sarri. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, parla Bonanni
—
Con la sconfitta del Milan il campionato può dirsi definitivamente chiuso? "Se ieri il Milan avesse vinto sarebbe arrivato a meno cinque e avrebbe potuto condurre un finale di stagione piu interessante, ma ad oggi invece l'Inter ha una mano e mezzo sullo scudetto. II Milan dovrà puntare a blindare il posto Champions, così come il Napoli, che sta recuperando anche gli infortunati e che ormai si è tirato fuori da quelle sabbie mobili. per il quarto posto invece mi sento di dire che il Como abbia il calendario più comodo verso la fine e che per il momento sul campo stia dimostrando di meritare di più.