Youssouf Fofana, classe 1999, centrocampista del Milan, ha ammesso all'Équipe che non adora propriamente giocare nella posizione in cui si destreggia in rossonero. Ma di farlo per il bene della squadra. Ecco cosa ha imparato

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista all'Équipe. Per l'occasione, Fofana - che da quando indossa la maglia rossonera ha modificato il suo ruolo e il suo stile di gioco rispetto a quanto faceva in Ligue 1, con il Monaco - ha ammesso come la nuova posizione sul terreno di gioco non lo faccia propriamente impazzire (eufemismo).