Youssouf Fofana, classe 1999, centrocampista del Milan, ha ammesso all'Équipe che non adora propriamente giocare nella posizione in cui si destreggia in rossonero. Ma di farlo per il bene della squadra. Ecco cosa ha imparato
Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista all'Équipe. Per l'occasione, Fofana - che da quando indossa la maglia rossonera ha modificato il suo ruolo e il suo stile di gioco rispetto a quanto faceva in Ligue 1, con il Monaco - ha ammesso come la nuova posizione sul terreno di gioco non lo faccia propriamente impazzire (eufemismo).
"Quando ti dicono che giocherai più avanti, all'inizio sei contento (ride, n.d.r.). Alla fine, ho capito che non è necessariamente quello che voglio. Lo faccio per la squadra, ovviamente. Mi piaceva essere quello che avviava le azioni, controllare tutto: la velocità del gioco della mia squadra, il ritmo, recuperare palla ... Cosa ho imparato nel nuovo ruolo? Che devo giocare molto più velocemente e posizionarmi meglio".