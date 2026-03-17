Youssouf Fofana, centrocampista francese del Milan, ha rivelato in un'intervista all'Équipe di aver modificato la propria percezione del gioco da quando è arrivato in rossonero. Un vero e proprio stravolgimento nelle abitudini a metà campo

Youssouf Fofana , centrocampista del Milan , ha rilasciato una lunga intervista all'Équipe. Per l'occasione, l'ex Monaco , arrivato in rossonero nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, ha rivelato come, con il cambio ruolo assunto da quando gioca con il Diavolo gli stia dando una nuova prospettiva calcistica.

"È come se per anni avessi guardato il calcio in un certo modo, e ora la mia percezione stia cambiando. Non vedo più il campo dalla stessa angolazione. Non ho più gli stessi punti di riferimento. Per esempio, prima, quando ero davanti alla difesa, sapevo di avere due giocatori dietro di me, uno in diagonale a destra e uno a sinistra. Senza guardare, riuscivo a fare il passaggio in quella zona".