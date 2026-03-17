Milan, Comotto qualità e personalità in Serie B: e sale anche il valore

Pianeta Milan sta aggiornando ogni settimana l'andamento dei giocatori rossoneri in prestito in questa stagione. Dall'inizio del 2026 c'è un giocatore che sta dando continuità alle sue prestazioni e al momento è quello più in forma dei calciatori di proprietà del Milan in giro per il Mondo. Stiamo parlato di Christian Comotto prodotto del settore giovanile rossonero che è emerso negli ultimi anni come un talento davvero importante, tanto è vero che in una sola stagione con il Milan Primavera ha totalizzato 31 presenze con 4 gol e 2 assist, numeri offensivi importanti visto che si tratta di un centrocampista centrale.