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Comotto crescita esponenziale nel 2026: non solo in campo, in salita anche il valore

Milan, Comotto qualità e personalità in Serie B: e sale anche il valore
Il giocatore più in forma di quelli in prestito dal Milan è certamente il giovanissimo Comotto: il centrocampista sta crescendo tantissimo anche sotto l'aspetto economico
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Pianeta Milan sta aggiornando ogni settimana l'andamento dei giocatori rossoneri in prestito in questa stagione. Dall'inizio del 2026 c'è un giocatore che sta dando continuità alle sue prestazioni e al momento è quello più in forma dei calciatori di proprietà del Milan in giro per il Mondo. Stiamo parlato di Christian Comotto prodotto del settore giovanile rossonero che è emerso negli ultimi anni come un talento davvero importante, tanto è vero che in una sola stagione con il Milan Primavera ha totalizzato 31 presenze con 4 gol e 2 assist, numeri offensivi importanti visto che si tratta di un centrocampista centrale.

Milan, crescita esponenziale di Comotto

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In estate dopo avere partecipato a tutto il raduno con la prima squadra di Allegri, il Milan ha deciso di prestarlo in prestito secco allo Spezia per trovare minuti e continuità in un campionato importante come quello della Serie B. Il giocatore ha iniziato faticando come era naturale (stiamo parlando di un classe 2008), ma nel 2026 ha decisamente cambiato marcia diventando un titolare della squadra ligure e giocando anche partite importanti come quelle contro il Monza e contro il Padova. Una crescita esponenziale che ovviamente riguarda anche il valore di mercato del giovanissimo talento del Milan.

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Null'ultimo aggiornamento del sito transfermarkt.it presenti anche i dati sui giovanissimi della Serie B: salgono di valore il giovane Cissé comprato a gennaio dal Milan e purtroppo ai box per infortunio. Al momento vale 7 milioni. In salita anche il valore di Liberali ex talento del Milan ora al Catanzaro. Come detto presente anche Comotto che ricordiamo non è ancora maggiorenne al contrario di Cissé e Liberali: il centrocampista del Milan ora vale 4,5 milioni di euro con un incremento dell'80% dall'ultimo aggiornamento. Vi aggiorneremo per tutto il resto della stagione sulla crescita di un ragazzo che sta dimostrando di avere qualità davvero molto importanti.

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