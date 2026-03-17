Milan, Comotto qualità e personalità in Serie B: e sale anche il valore

Null'ultimo aggiornamento del sito transfermarkt.it presenti anche i dati sui giovanissimi della Serie B: salgono di valore il giovane Cissé comprato a gennaio dal Milan e purtroppo ai box per infortunio. Al momento vale 7 milioni. In salita anche il valore di Liberali ex talento del Milan ora al Catanzaro. Come detto presente anche Comotto che ricordiamo non è ancora maggiorenne al contrario di Cissé e Liberali: il centrocampista del Milan ora vale 4,5 milioni di euro con un incremento dell'80% dall'ultimo aggiornamento. Vi aggiorneremo per tutto il resto della stagione sulla crescita di un ragazzo che sta dimostrando di avere qualità davvero molto importanti.
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