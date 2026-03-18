Ex Milan, Pancaro su Leao: 'Ha illuso, non riesce a dare continuità'

E su Leao, protagonista di un brutto comportamento in Lazio-Milan: "Sicuramene è recidivo in questi comportamenti, è giusto che ora la società prenda dei provvedimenti. Può succedere 1-2 volte, poi basta. E' giusto fargli capire le cose. Il futuro? Il problema è che ci ha illuso, ci ha fatto vedere colpi da top player, ha potenzialità straordinarie ma ora è questo e non riesce a dare continuità".