Ex Milan, Pancaro su Leao: 'Ha illuso, non riesce a dare continuità'

L'ex difensore del Milan Giuseppe Pancaro ha commentato la prestazione di Rafael Leao contro la Lazio ai microfoni di 'TMW Radio'. Ecco le sue parole
Durante il pomeriggio di 'Maracanà', l'ex difensore di Lazio e Milan Giuseppe Pancaro ha commentato i principali temi che lascia la 29^ giornata di Serie A. Ovviamente, non poteva mancare un pensiero sulla lotta Scudetto e su Rafael Leao, con il 'caso sostituzione' avvenuto nel secondo tempo del match contro i biancocelesti. Ecco, di seguito, le sue parole a 'TMW Radio'.
Giuseppe Pancaro sul Milan e Leao
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Il Napoli può rientrare a sorpresa nella lotta Scudetto?
"L'Inter alla fine lo vincerà non per i 9 punti di vantaggio ma per il fatto che Milan e Napoli non credono di poter rimontare. Il Milan vincendo con la Lazio poteva recuperare ancora e mettere pressione, invece non ci ha creduto. Il Napoli, sotto sotto, sa che qualche chance c'è, ma non deve sbagliare".