Milan, missione Champions: ma quanti punti mancano per il quarto posto?

Massimiliano Allegri lo ripete da mesi: l’obiettivo del Milan è il quarto posto, la qualificazione alla Champions League. Con 60 punti dopo 29 giornate, la squadra rossonera è seconda in classifica, a otto lunghezze dall’Inter, e con nove partite ancora da giocare. Numeri e precedenti storici suggeriscono che l’obiettivo sia vicino, ma quanto manca davvero? Analizzando le ultime dieci stagioni di Serie A, emerge un quadro chiaro: la soglia matematica per il quarto posto è alla portata dei rossoneri, anche senza exploit miracolosi.