Milan, missione Champions: ma quanti punti mancano per il quarto posto?

Milan, quanti punti mancano davvero all’obiettivo Champions? L’analisi degli ultimi 10 anni di Serie A
Guardando ai precedenti: nella stagione 2017/2018, il quarto posto fu dell’Inter con 72 punti, nel 2022/2023, lo conquistò il Milan stesso con 70, mentre nel 2024/2025, è toccato alla Juventus, sempre con 70 punti. Questi dati confermano quella che prima era solo una sensazione: cinque vittorie nelle ultime nove giornate porterebbe quasi certamente i rossoneri in Champions League.
Il confronto con le attuali rivali—
Attualmente il Como occupa il quarto posto con 54 punti e una media di 1,86 punti a partita. Se mantenesse questo ritmo, chiuderebbe con 71 punti, perfettamente in linea con la media storica. La Juventus, quinta, ha 53 punti. Questo rende il margine di sicurezza del Milan ancora più consistente.
La matematica suggerisce quindi che, anche senza massimizzare il rendimento nelle ultime giornate, il Diavolo potrebbe blindare la Champions con pochi passi positivi. Le dichiarazioni ponderate di Allegri in conferenza stampa prima della partita con la Lazio trovano così conferma nei numeri: “Con 75 punti la qualificazione in Champions è quasi matematica con gli scontri diretti che ci sono”.
Stagioni passate a confronto—
Analizzando le stagioni dal 2015/2016 a oggi, il quarto posto è stato conquistato con punteggi oscillanti tra i 67 e i 78 punti, a seconda della competitività del campionato.
I numeri non mentono: il Milan è ad un passo dal traguardo Champions. Storia e statistica suggeriscono che, mantenendo un rendimento medio positivo nelle ultime gare, la qualificazione dovrebbe arrivare senza particolari intoppi. In un campionato in cui lo scudetto sembra già lontano, la priorità resta chiara e raggiungibile: chiudere tra le prime quattro, senza rischiare sorprese.
LEGGI ANCHE: Milan, la rabbia di Leao verso Pulisic. Delineato il futuro di tre giocatori. Derby milanese per NBA Europe
La concretezza dei numeri conferma la prudenza di Allegri, che non ha mai sopravvalutato le possibilità del Milan, nemmeno quando contro la Lazio aveva la possibilità di portarsi a -5 dall'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA