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Milan, quanti punti mancano davvero all’obiettivo Champions? L’analisi degli ultimi 10 anni di Serie A

Milan, missione Champions: ma quanti punti mancano per il quarto posto?
Sfumato il sogno scudetto, il Milan ora punta a blindare la qualificazione in Champions League: ecco quanti punti servono ai rossoneri per la certezza matematica
Redazione PM

Massimiliano Allegri lo ripete da mesi: l’obiettivo del Milan è il quarto posto, la qualificazione alla Champions League. Con 60 punti dopo 29 giornate, la squadra rossonera è seconda in classifica, a otto lunghezze dall’Inter, e con nove partite ancora da giocare. Numeri e precedenti storici suggeriscono che l’obiettivo sia vicino, ma quanto manca davvero? Analizzando le ultime dieci stagioni di Serie A, emerge un quadro chiaro: la soglia matematica per il quarto posto è alla portata dei rossoneri, anche senza exploit miracolosi.

Milan, la media storica del quarto posto

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Negli ultimi dieci campionati, la media punti per il quarto posto è stata di 71,5. La quota più alta registrata nello stesso arco temporale è stata di 78 punti. Tradotto in termini pratici, il Milan ha bisogno di circa 11-15 punti dalle ultime nove giornate per assicurarsi il posto in Champions.

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Guardando ai precedenti: nella stagione 2017/2018, il quarto posto fu dell’Inter con 72 punti, nel 2022/2023, lo conquistò il Milan stesso con 70, mentre nel 2024/2025, è toccato alla Juventus, sempre con 70 punti. Questi dati confermano quella che prima era solo una sensazione: cinque vittorie nelle ultime nove giornate porterebbe quasi certamente i rossoneri in Champions League.

Il confronto con le attuali rivali

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Attualmente il Como occupa il quarto posto con 54 punti e una media di 1,86 punti a partita. Se mantenesse questo ritmo, chiuderebbe con 71 punti, perfettamente in linea con la media storica. La Juventus, quinta, ha 53 punti. Questo rende il margine di sicurezza del Milan ancora più consistente.

La matematica suggerisce quindi che, anche senza massimizzare il rendimento nelle ultime giornate, il Diavolo potrebbe blindare la Champions con pochi passi positivi. Le dichiarazioni ponderate di Allegri in conferenza stampa prima della partita con la Lazio trovano così conferma nei numeri: “Con 75 punti la qualificazione in Champions è quasi matematica con gli scontri diretti che ci sono”.

Stagioni passate a confronto

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Analizzando le stagioni dal 2015/2016 a oggi, il quarto posto è stato conquistato con punteggi oscillanti tra i 67 e i 78 punti, a seconda della competitività del campionato.

I numeri non mentono: il Milan è ad un passo dal traguardo Champions. Storia e statistica suggeriscono che, mantenendo un rendimento medio positivo nelle ultime gare, la qualificazione dovrebbe arrivare senza particolari intoppi. In un campionato in cui lo scudetto sembra già lontano, la priorità resta chiara e raggiungibile: chiudere tra le prime quattro, senza rischiare sorprese.

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La concretezza dei numeri conferma la prudenza di Allegri, che non ha mai sopravvalutato le possibilità del Milan, nemmeno quando contro la Lazio aveva la possibilità di portarsi a -5 dall'Inter.

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