Il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali ha rilasciato un'intervista a 'Sky Sports UK' in cui commenta le voci sul futuro, ma non solo. Ecco le sue parole
Uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo sarà senza dubbi Sandro Tonali. Il centrocampista azzurro sta disputando una grande stagione con la maglia del Newcastle e ha attirato su di sé l'attenzione di tanti top club d'Europa. Solo in Premier League, Arsenal, Manchester United e City sarebbero fortemente interessate al centrocampista ex Milan, che ai microfoni di 'Sky Sport UK' commenta così le voci sul suo conto: "Fanno parte del gioco. Nel calcio se giochi bene devi fare i conti con i rumors, ma devi restare concentrato al 100% sul gioco e sei felice, non devi pensare ad altro o parlare d'altro".
E poi, anche un commento sul suo stile di vita cambiato dopo il caso scommesse che l'ha tenuto lontano dai campi di calcio per molti mesi: "Non guardo i social media, non mi piacciono. Dopo la mia squalifica ho cambiato tutto con i social media, anche il mio modo di vivere fuori dal campo. Ora vado solo ad allenarmi e poi torno a casa e sto con la mia famiglia. La mia vita è molto migliore ora".