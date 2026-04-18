Uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo sarà senza dubbi Sandro Tonali. Il centrocampista azzurro sta disputando una grande stagione con la maglia del Newcastle e ha attirato su di sé l'attenzione di tanti top club d'Europa. Solo in Premier League, Arsenal, Manchester United e City sarebbero fortemente interessate al centrocampista ex Milan, che ai microfoni di 'Sky Sport UK' commenta così le voci sul suo conto: "Fanno parte del gioco. Nel calcio se giochi bene devi fare i conti con i rumors, ma devi restare concentrato al 100% sul gioco e sei felice, non devi pensare ad altro o parlare d'altro".