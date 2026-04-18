PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, la metamorfosi di Tonali: “Dopo la squalifica non guardo più i social”. Poi il commento sul futuro

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Ex Milan, la metamorfosi di Tonali: “Dopo la squalifica non guardo più i social”. Poi il commento sul futuro

L'intervista del centrocampista del Newcastle Sandro Tonali ai microfoni di 'Sky Sports UK'
Il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali ha rilasciato un'intervista a 'Sky Sports UK' in cui commenta le voci sul futuro, ma non solo. Ecco le sue parole
Redazione

Uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo sarà senza dubbi Sandro Tonali. Il centrocampista azzurro  sta disputando una grande stagione con la maglia del Newcastle e ha attirato su di sé l'attenzione di tanti top club d'Europa. Solo in Premier League, Arsenal, Manchester United e City sarebbero fortemente interessate al centrocampista ex Milan, che ai microfoni di 'Sky Sport UK' commenta così le voci sul suo conto: "Fanno parte del gioco. Nel calcio se giochi bene devi fare i conti con i rumors, ma devi restare concentrato al 100% sul gioco e sei felice, non devi pensare ad altro o parlare d'altro".

E poi, anche un commento sul suo stile di vita cambiato dopo il caso scommesse che l'ha tenuto lontano dai campi di calcio per molti mesi: "Non guardo i social media, non mi piacciono. Dopo la mia squalifica ho cambiato tutto con i social media, anche il mio modo di vivere fuori dal campo. Ora vado solo ad allenarmi e poi torno a casa e sto con la mia famiglia. La mia vita è molto migliore ora".

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Come vi abbiamo raccontato più volte, uno dei sogni di Sandro Tonali è quello di tornare al Milan, la squadra che tifa fin da bambino e che spera di poter indossare di nuovo dopo la parentesi coronata dalla vittoria dello Scudetto. Ora però è un giocatore fuori dalla portata del club rossonero, visto che il Newcastle per venderlo parte da una valutazione di 100 milioni di euro. Cifra attualmente insostenibile per qualsiasi club di Serie A, ma in futuro l'ex numero 8 del Diavolo potrebbe tornare a far urlare di gioia 'San Siro' dopo un suo gol.

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