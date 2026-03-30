Calciomercato, Tonali torna al Milan? L'indiscrezione di Longo

Sandro Tonali ha dimostrato le sue qualità anche in Inghilterra. Al suo terzo anno di Premier League, è diventato uno dei centrocampisti più completi del campionato, attirando su di sé le attenzioni di diversi top club. L'ex Milan è finito nel mirino del Manchester United, che lo ha individuato come possibile rinforzo in vista della prossima stagione. Il Newcastle ha fissato il prezzo: non meno di 100 milioni. Una cifra inarrivabile per qualsiasi club italiano, soprattutto per il Diavolo.