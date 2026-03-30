Calciomercato, Tonali torna al Milan? L'indiscrezione di Longo

Daniele Longo lancia una clamorosa indiscrezione sul possibile ritorno di Tonali al Milan: ecco le parole dell'esperto di calciomercato rossonero
Sandro Tonali ha dimostrato le sue qualità anche in Inghilterra. Al suo terzo anno di Premier League, è diventato uno dei centrocampisti più completi del campionato, attirando su di sé le attenzioni di diversi top club. L'ex Milan è finito nel mirino del Manchester United, che lo ha individuato come possibile rinforzo in vista della prossima stagione. Il Newcastle ha fissato il prezzo: non meno di 100 milioni. Una cifra inarrivabile per qualsiasi club italiano, soprattutto per il Diavolo.
Calciomercato Milan, le parole di Longo su Tonali
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Tuttavia, secondo quanto riferito da Daniele Longo, l'obiettivo di Tonali sarebbe quello di tornare al Milan entro 3/4 anni. Una suggestione che, inevitabilmente, ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi rossoneri. Di seguito, il post pubblicato da Longo su X.