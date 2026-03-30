Rinnovo in stand-by con la Juventus e una fumata bianca che non arriva: il Milan continua ad osservare con attenzione Dusan Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi caldi del mercato italiano. Alla Continassa il dossier è ufficialmente riaperto: la Juventus ha ripreso i contatti per il rinnovo, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Anzi, nelle ultime ore il clima appare più teso del solito. In questo scenario si inserisce anche il Milan, pronto a monitorare eventuali sviluppi.