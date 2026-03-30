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Calciomercato Milan, che ne sarà di Vlahovic? Le ultime sul futuro dell’attaccante serbo

Calciomercato Milan, che ne sarà di Vlahovic? Le ultime sul futuro dell’attaccante serbo - immagine 1
Rinnovo in stand-by con la Juventus e una fumata bianca che non arriva: il Milan continua ad osservare con attenzione Dusan Vlahovic
Redazione PM

Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi caldi del mercato italiano. Alla Continassa il dossier è ufficialmente riaperto: la Juventus ha ripreso i contatti per il rinnovo, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Anzi, nelle ultime ore il clima appare più teso del solito. In questo scenario si inserisce anche il Milan, pronto a monitorare eventuali sviluppi.

Calciomercato: Vlahovic tra Juventus e Milan

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Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', che questa mattina ha titolato “Dusan, si tratta”, l’agente del centravanti, Darko Ristic, è atteso nei prossimi giorni alla Continassa per fare il punto sulla situazione contrattuale. Un incontro che potrebbe chiarire margini e intenzioni delle parti.

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Nel frattempo, il Milan resta alla finestra. L’attaccante serbo è da tempo un profilo gradito a Massimiliano Allegri, che ne apprezza caratteristiche fisiche e tecniche. Al momento non risultano offerte ufficiali, ma l’ipotesi di un tentativo rossonero nelle prossime settimane non è da escludere, soprattutto se la trattativa per il rinnovo dovesse arenarsi.

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Molto dipenderà dall’esito del confronto tra Vlahovic e la Juventus. Se l’accordo non dovesse arrivare, il Diavolo potrebbe valutare l’opportunità di inserirsi. Per ora è solo una pista, ma gli equilibri di mercato, si sa, possono cambiare in fretta.

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