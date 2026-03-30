Nel frattempo, il Milan resta alla finestra. L’attaccante serbo è da tempo un profilo gradito a Massimiliano Allegri, che ne apprezza caratteristiche fisiche e tecniche. Al momento non risultano offerte ufficiali, ma l’ipotesi di un tentativo rossonero nelle prossime settimane non è da escludere, soprattutto se la trattativa per il rinnovo dovesse arenarsi.
Molto dipenderà dall’esito del confronto tra Vlahovic e la Juventus. Se l’accordo non dovesse arrivare, il Diavolo potrebbe valutare l’opportunità di inserirsi. Per ora è solo una pista, ma gli equilibri di mercato, si sa, possono cambiare in fretta.
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