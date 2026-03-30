Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Allegri può sorridere: nulla di grave per Rabiot

RASSEGNA STAMPA

Milan, Allegri può sorridere: nulla di grave per Rabiot

Milan, Allegri può sorridere: nulla di grave per Rabiot - immagine 1
Un colpo al ginocchio preso durante l'allenamento con la maglia della Francia aveva fatto tremare Allegri ed il Milan: ma come sta ora?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un colpo al ginocchio preso durante l'allenamento con la maglia della Francia aveva fatto tremare Massimiliano Allegri ed il suo Milan. Adrien Rabiot, centrocampista rossonero a arrivato in estate, ha però tranquillizzato tutto l'ambiente: dalla Nazionale, infatti, sono filtrate delle notizie positive sulle sue condizioni, tanto che nella serata di ieri il francese era seduto in panchina.

Milan, problemi per Rabiot?

—  

Didier Deschamps, c.t. dei 'Bleus', aveva chiarito che il rossonero non si era allenato con il resto della formazione nella rifinitura del match, a scopo totalmente precauzionale. Come riferito dal Corriere dello Sport, Rabiot aveva giocato precedentemente nella partita vinta contro il Brasile e, con la Colombia avrebbe, di conseguenza, riposato.

LEGGI ANCHE

In comune accordo con il club rossonero, la decisione è stata quella di gestire al meglio il problema fisico, sopratutto ora che la ripresa del campionato è molto vicina. Il colpo subito al ginocchio, tuttavia, non dovrebbe essere così grave e questo ha rassicurato tutto l'ambiente rossonero.

Il Milan, infatti, conta tantissimo sul centrocampista francese. Allegri vuole Rabiot al meglio per la sfida scudetto contro il Napoli, e ha chiesto al giocatore di essere più prudente. Già nei mesi scorsi, infatti, erano sorti dei piccoli problemi dal Club e Federazione per la brutta gestione del problema al polpaccio di Rabiot, poi trasformatosi in una lesione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: nel mirino il baby talento dell'Anderlecht

A causa di quel famoso infortunio, il francese rimase lontano dal terreno di gioco per circa un mese, saltando partite molto importanti. La presenza di Rabiot, infatti, è molto importante e sposta davvero gli equilibri del Milan. Con lui in campo, i rossoneri hanno una media di 2,4 punti a partita: senza la media crolla a 1,4.

 

Leggi anche
“Quando non prendi gol sei già a metà dell’opera”: così Allegri ha...
Milan, per il salto di qualità ti serve un “9” da 20 gol a stagione: il confronto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA