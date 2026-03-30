In comune accordo con il club rossonero, la decisione è stata quella di gestire al meglio il problema fisico, sopratutto ora che la ripresa del campionato è molto vicina. Il colpo subito al ginocchio, tuttavia, non dovrebbe essere così grave e questo ha rassicurato tutto l'ambiente rossonero.

Il Milan, infatti, conta tantissimo sul centrocampista francese. Allegri vuole Rabiot al meglio per la sfida scudetto contro il Napoli, e ha chiesto al giocatore di essere più prudente. Già nei mesi scorsi, infatti, erano sorti dei piccoli problemi dal Club e Federazione per la brutta gestione del problema al polpaccio di Rabiot, poi trasformatosi in una lesione.

A causa di quel famoso infortunio, il francese rimase lontano dal terreno di gioco per circa un mese, saltando partite molto importanti. La presenza di Rabiot, infatti, è molto importante e sposta davvero gli equilibri del Milan. Con lui in campo, i rossoneri hanno una media di 2,4 punti a partita: senza la media crolla a 1,4.