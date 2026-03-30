PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: nel mirino il baby talento dell’Anderlecht

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: nel mirino il baby talento dell’Anderlecht

Il Milan, impegnato nel rush finale in campionato, continua a preparare il mercato in vista dell'estate: ecco il nuovo nome a centrocampo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: nel mirino il baby talento dell’Anderlecht- immagine 1

Il calciomercato del Milan si prospetta molto infuocato. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono impegnati nel rush finale per centrare la qualificazione in Champions League, obbiettivo stagionale dichiarato più e più volte. Proprio in vista della competizione, che quest'anno è mancata a causa della deludente stagione scorsa, il diavolo vuole rinforzarsi, pronto ad affrontare al meglio ogni partita.

PROSSIMA SCHEDA>>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA