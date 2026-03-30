Il calciomercato del Milan si prospetta molto infuocato. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono impegnati nel rush finale per centrare la qualificazione in Champions League, obbiettivo stagionale dichiarato più e più volte. Proprio in vista della competizione, che quest'anno è mancata a causa della deludente stagione scorsa, il diavolo vuole rinforzarsi, pronto ad affrontare al meglio ogni partita.