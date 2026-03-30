Il calciomercato del Milan si prospetta molto infuocato. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono impegnati nel rush finale per centrare la qualificazione in Champions League, obbiettivo stagionale dichiarato più e più volte. Proprio in vista della competizione, che quest'anno è mancata a causa della deludente stagione scorsa, il diavolo vuole rinforzarsi, pronto ad affrontare al meglio ogni partita.
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Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: nel mirino il baby talento dell’Anderlecht
Il Milan, impegnato nel rush finale in campionato, continua a preparare il mercato in vista dell'estate: ecco il nuovo nome a centrocampo...
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