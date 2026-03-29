Calciomercato Milan, Tonali destino deciso: duello e la cifra

"In cima alla lista dei desideri del Manchester United per rinforzare il centrocampo c’è Sandro Tonali. Nelle prossime settimane si capirà la reale fattibilità dell’operazione. Anche il Manchester City è molto attento alla situazione del calciatore italiano, valutato intorno ai 100 milioni". Possibile quindi il derby di Manchester per il numero '8' azzurro. Praticamente impossibile un ritorno in Serie A di Tonali nelle prossime stagioni. In futuro chissà: Tonali è un tifoso del Milan da sempre, è ancora giovane (classe 200) e potrebbe tornare in rossonero quando avrà fatto una grande carriera in Premier League. Si sa, i grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano.