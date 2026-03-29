Calciomercato Milan, Tonali destino deciso: duello e la cifra

Sandro Tonali è stato decisivo per l'Italia nei playoff per i Mondiali: il suo gol contro l'Irlanda del Nord ha permesso agli Azzurri di qualificarsi alla sfida decisiva contro la Bosnia che si giocherà martedì. Per i tifosi del Milan resterà sempre il sogno di rivedere Tonali con la maglia rossonera, anche se al momento sembra complicatissimo. Ecco le ultime di calciomercato dal giornalista Matteo Moretto.
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Milan, Tonali destino già deciso: duello di calciomercato in vista. Ecco la cifra
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"In cima alla lista dei desideri del Manchester United per rinforzare il centrocampo c’è Sandro Tonali. Nelle prossime settimane si capirà la reale fattibilità dell’operazione. Anche il Manchester City è molto attento alla situazione del calciatore italiano, valutato intorno ai 100 milioni". Possibile quindi il derby di Manchester per il numero '8' azzurro. Praticamente impossibile un ritorno in Serie A di Tonali nelle prossime stagioni. In futuro chissà: Tonali è un tifoso del Milan da sempre, è ancora giovane (classe 200) e potrebbe tornare in rossonero quando avrà fatto una grande carriera in Premier League. Si sa, i grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano.
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