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Ecco perché il Milan ha chiuso per Kostic: chi è, come gioca, numeri e caratteristiche

Ecco perché il Milan ha chiuso per Kostic: chi è, come gioca, numeri e caratteristiche
Milan, in arrivo il primo colpo del calciomercato estivo dei rossoneri: ecco chi è e come gioca il giovane Andrej Kostic. Numeri e analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

E' già iniziato il calciomercato del Milan: i rossoneri hanno chiuso per Andrej Kostic attaccante classe 2007 in arrivo dal Partizan Belgrado per circa 3 milioni di euro. Un colpo di prospettiva per il Diavolo. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare le caratteristiche e i numeri offensivi stagionali del giovane Kostic. Ecco i dati grazie a 'Opta' e 'Sofascore'. 

Milan, ecco Kostic

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27 partite in stagione per Kostic con il Partizan Belgrado con 10 gol e un assist. Come possiamo vedere dalla heatmap è un centravanti che punta a riempire molto l'area di rigore avversaria, ma può anche abbassarsi. In stagione ha giocato solo 37 minuti di media. 8 gol segnati in area di rigore, due di testa, due di sinistro e 6 di destro. 50% dei dribbling riusciti e quasi il 30% dei dribbling vinti. Proprio i dati in area di rigore e la presenza fisica, la capacità di segnare sono i motivi per cui il Milan ha chiuso per Kostic. Ma chi è e come gioca?

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Kostic è nato a Podgorica il 16 gennaio 2007 quindi è un prospetto ancora molto giovane. Come gioca Kostic? Fisico molto importante e pronto per la Serie A visto che sfiora il metro e novanta. A livello di tiro è dotato di una conclusione molto potente e secca, e lo dimostra rendendosi pericoloso anche fuori area. Nonostante sia un giocatore alto e fisico è in grado anche di farsi valere con il dribbling e ha un grande istinto per il gol. Come detto a livello fisico è prontissimo per il nostro campionato. Sa segnare in ogni modo e in area di rigore sa essere davvero cinico e decisivo. Classe 2007 ha grandi potenzialità e margini di miglioramento. Con la mano di Massimiliano Allegri potrebbe crescere tantissimo. Vedremo se farà parte della prima squadra dà subito e se giocherà qualche partita con il Milan Futuro.

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