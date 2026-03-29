Kostic è nato a Podgorica il 16 gennaio 2007 quindi è un prospetto ancora molto giovane. Come gioca Kostic? Fisico molto importante e pronto per la Serie A visto che sfiora il metro e novanta. A livello di tiro è dotato di una conclusione molto potente e secca, e lo dimostra rendendosi pericoloso anche fuori area. Nonostante sia un giocatore alto e fisico è in grado anche di farsi valere con il dribbling e ha un grande istinto per il gol. Come detto a livello fisico è prontissimo per il nostro campionato. Sa segnare in ogni modo e in area di rigore sa essere davvero cinico e decisivo. Classe 2007 ha grandi potenzialità e margini di miglioramento. Con la mano di Massimiliano Allegri potrebbe crescere tantissimo. Vedremo se farà parte della prima squadra dà subito e se giocherà qualche partita con il Milan Futuro.