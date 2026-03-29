Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri: Massimiliano Allegri è sempre stato chiaro, l'obiettivo del Milan è finire nelle prime quattro posizioni in Serie A. Questo per tornare in Champions League dopo un anno di assenza, visto l'ottavo posto conquistato la scorsa stagione. Dal mercato di gennaio non sono arrivati molti rinforzi (per la prima squadra il solo Fullkrug). In estate potrebbe cambiare molto. In caso di ritorno in Champions League, la squadra dovrà essere rafforzata e allungata. PROSSIMA SCHEDA>>>