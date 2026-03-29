Calciomercato Milan , è arrivato il primo colpo del mercato estivo per la dirigenza rossonera e si tratta del giovane attaccante Andrej Kostic in arrivo dal Partizan Belgrado. Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' la prima punta è a Milano da ieri sera e questa mattina si sottoporrà alle visite mediche con il club rossonero prima di tornare in Serbia per concludere la stagione. In 27 partite in campionato ha segnato 10 gol. Cifre? Tre milioni di euro.

Come sottolinea la rosea il Milan lo stava puntando da mesi e ha accelerato per chiudere il colpo di calciomercato e anticipare tutta la concorrenza sul giocatore. Kostic arriverà in rossonero in estate e inizialmente dovrebbe allenarsi con il Milan Futuro, ma occhio al salto in prima squadra che potrebbe arrivare anche molto presto. Nato a Podgorica, Montenegro, il 16 gennaio 2007 l'hanno già paragonato a Vlahovic con cui condivide l'agente. A livello fisico sembra già pronto per la Serie A: ottima presenza e quasi un metro e novanta di altezza.