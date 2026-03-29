Calciomercato Milan, Luka Modric è uno dei giocatori che sta facendo meglio in stagione. I rossoneri puntano al rinnovo per il croato. Le ultime da 'Il Corriere dello Sport'

Emiliano Guadagnoli Redattore 29 marzo - 08:41

Luka Modric è uno dei giocatori più importanti della stagione del Milan e non è un caso che ci sarebbe un pressing di tutto il club per convincere il croato a rimano in rossonero anche la prossima stagione. Lo riporta 'Il Corriere dello Sport'. L'opzione per il 2027 è già presente nel contratto, ma sarà Modric a decidere. Secondo il quotidiano ci sarebbero buone possibilità.

Continuare un altro anno con il Milan sarebbe l'opzione più possibile in questo momento, ma non sarebbero da escludere un possibile ritiro o un ritorno in Croazia, con la maglia della Dinamo Zagabria. Secondo il quotidiano nei giorni scorsi ci sarebbe stata anche una cena con il ds Tare in cui si sarebbe parlato anche del futuro. Il centrocampista dovrebbe dare la risposta definitiva tra qualche settimana, prima della fine del campionato, ma sarebbero in crescita le sensazioni positive. Per Allegri sarebbe fondamentale la conferma di Modric, specialmente se il Milan dovesse tornare in Champions League.