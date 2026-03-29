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Calciomercato Milan, nel mirino Issa Doumbia: ecco chi è, ruolo, prezzo e numeri in Serie B

Calciomercato, il Milan monitora Issa Doumbia: ruolo, costo e numeri
Il giornalista Nicolò Schira fa il punto anche sul calciomercato del Milan: anche i rossoneri monitorano Issa Doumbia del Venezia. Ecco chi è, ruolo, prezzo e numeri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Mancano sempre meno partite al termine della stagione e il Milan ha iniziato seriamente a lavorare per il calciomercato. In arrivo Kostic, il Diavolo pensa anche a rinforzare altri ruoli del campo. Non solo Goretzka per il centrocampo, occhi anche su profili più giovani. Ne parla il giornalista Nicolò Schira. 

"Roma, Milan e Inter stanno monitorando il centrocampista del Venezia Issa Doumbia. La nazionale della Costa d'Avorio sta spingendo per convincerlo ad accettare la chiamata per i Mondiali, anche se Doumbia sogna la nazionale italiana e aspetta gli Azzurri".

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Chi è quanto costa Doumbia? Nato in Italia il 16 ottobre 2003 è un centrocampista centrale che può giocare anche come esterno e trequartista. Il valore di mercato si aggira sugli 8 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe essere più elevato in estate. In Serie B sta dominando con il Venezia: 31 presenze con 6 gol e  5 assist. Sembrerebbe già pronto per la Serie A. Vedremo se il Milan chiuderà il colpo di calciomercato.

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