Chi è quanto costa Doumbia? Nato in Italia il 16 ottobre 2003 è un centrocampista centrale che può giocare anche come esterno e trequartista. Il valore di mercato si aggira sugli 8 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe essere più elevato in estate. In Serie B sta dominando con il Venezia: 31 presenze con 6 gol e 5 assist. Sembrerebbe già pronto per la Serie A. Vedremo se il Milan chiuderà il colpo di calciomercato.