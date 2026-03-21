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Modric e Tare, cena di mercato? Milan in pressing sul Pallone d’Oro per il rinnovo: il punto

Calciomercato Milan, Modric a cena con Tare: pressing rossonero per convincerlo a restare
Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 giunto al Milan a parametro zero nell'ultimo calciomercato estivo, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Ha un'opzione unilaterale per il rinnovo: la eserciterà? Intanto, però ...
Daniele Triolo Redattore 

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato il Milan, grazie al suo direttore sportivo Igli Tare, ha messo a segno un gran colpo: l'arrivo, a parametro zero, di Luka Modric, centrocampista croato classe 1985, dopo 13 stagioni di successi nelle fila del Real Madrid. Un innesto che sta facendo senza dubbio le fortune del Diavolo di Massimiliano Allegri in questa stagione.

Calciomercato, cena tra Modric e Tare: il croato resterà al Milan?

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Modric ha firmato con il Milan un contratto annuale, con scadenza dunque 30 giugno 2026. Riservandosi, però, un'opzione unilaterale di rinnovo, alle medesime condizioni economiche, per un'ulteriore stagione - prolungando dunque la scadenza al 30 giugno 2027 - nel caso in cui volesse restare in rossonero.

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Il Pallone d'Oro 2018 si trova molto bene a Milano con la sua famiglia e nel Milan di Allegri. L'avventura procede in maniera brillante e tutto il mondo rossonero è in pressing sul giocatore per convincerlo a rimanere almeno un altro anno. Magari per disputare la Champions League con la maglia del Milan nella stagione che verrà.

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Per questo motivo, ha evidenziato 'Tuttosport' oggi in edicola, non è passato inosservato l'appuntamento, avvenuto giovedì sera nel cuore di Milano, tra Modric e Tare: un'apericena per rinsaldare ulteriormente il legame tra le parti. Si sarà parlato anche dell'eventuale nuovo contratto? Lo vedremo nei prossimi mesi. Dipenderà tutto da Modric, come ha recentemente ribadito Allegri in conferenza stampa.

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