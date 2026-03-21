Il Pallone d'Oro 2018 si trova molto bene a Milano con la sua famiglia e nel Milan di Allegri. L'avventura procede in maniera brillante e tutto il mondo rossonero è in pressing sul giocatore per convincerlo a rimanere almeno un altro anno. Magari per disputare la Champions League con la maglia del Milan nella stagione che verrà.

Per questo motivo, ha evidenziato 'Tuttosport' oggi in edicola, non è passato inosservato l'appuntamento, avvenuto giovedì sera nel cuore di Milano, tra Modric e Tare: un'apericena per rinsaldare ulteriormente il legame tra le parti. Si sarà parlato anche dell'eventuale nuovo contratto? Lo vedremo nei prossimi mesi. Dipenderà tutto da Modric, come ha recentemente ribadito Allegri in conferenza stampa.