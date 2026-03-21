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Milan, arrivato l’esito degli esami di Leao: ecco come sta l’attaccante rossonero | PM News

Milan, arrivato l'esito degli esami di Leao: ecco come sta l'attaccante rossonero | PM News
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, ha svolto in mattinata gli esami medici per il fastidio all'adduttore destro che lo ha costretto a fermarsi e che lo farà saltare oggi il Torino. Il Milan tira un sospiro di sollievo
Daniele Triolo Redattore 

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, salterà Milan-Torino, partita in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro' e valevole per la 30^ giornata della Serie A 2025-2026, per il riacutizzarsi di un fastidio all'adduttore destro. Motivo per cui, in mattinata, ha svolto degli esami strumentali per accertare l'entità del suo problema.

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, la risonanza magnetica eseguita oggi ha escluso la presenza di lesioni. Leao, pertanto, dovrebbe tornare in campo con il Diavolo direttamente dopo la sosta Nazionali, allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro il Napoli per il lunedì di Pasquetta (6 aprile alle ore 20:45).

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Da capire, ora, se il numero 10 rossonero risponderà alla chiamata della Nazionale del Portogallo per le amichevoli internazionali contro Messico e Stati Uniti d'America. Leao, finora, in stagione, ha realizzato 10 gol e fornito 2 assist in 24 partite tra Serie A e Coppa Italia.

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