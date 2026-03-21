Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, ha svolto in mattinata gli esami medici per il fastidio all'adduttore destro che lo ha costretto a fermarsi e che lo farà saltare oggi il Torino. Il Milan tira un sospiro di sollievo
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, salterà Milan-Torino, partita in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro' e valevole per la 30^ giornata della Serie A 2025-2026, per il riacutizzarsi di un fastidio all'adduttore destro. Motivo per cui, in mattinata, ha svolto degli esami strumentali per accertare l'entità del suo problema.
Il Milan può tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, la risonanza magnetica eseguita oggi ha escluso la presenza di lesioni. Leao, pertanto, dovrebbe tornare in campo con il Diavolo direttamente dopo la sosta Nazionali, allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro il Napoli per il lunedì di Pasquetta (6 aprile alle ore 20:45).